夫の不倫相手がママ友だった場合、人間不信になりそうですよね。ママ友として仲良くしていたのに裏切られたら、悲しみを通り越して憎しみさえ沸いてくるでしょう。

今回は、単身赴任のさみしさを紛らわせるために旦那に手を出したママ友の話をご紹介いたします。

夫に手を出したママ友

「同じマンションのママ友は、旦那さんが海外に単身赴任のため、子どもと2人で暮らしています。元々は海外で一緒に住んでいたらしいのですが、慣れない環境と旦那さんの完璧主義な性格にストレスを感じて、子どもと帰国したらしいです。帰国を許可してくれたり、日本で住むマンションの家賃を払ってくれたりと、やさしい旦那さんなのかと思ってたけど、ママ友の話を聞く限り、夫婦仲はあまりよくないみたいで。

そんなママ友に『旦那さん、やさしいし素敵だしうらやましい』とうちの夫を褒められたとき、なにやら嫌な予感がしたんですよね。とはいえママ友として仲良くしたかったので、特に詮索はせずに過ごしていたのですが……。半年後、夫がママ友と不倫していることがわかりました。単身赴任のさみしさを紛らわせるためにうちの夫に近づいたみたいですが、やっぱりあのときの嫌な予感は的中しましたね」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ ママ友に旦那を奪われるなんて、ショックですよね……。表向きはママ友として接しておいて、裏では人の旦那と不倫しているなんて恐ろしい人です。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。