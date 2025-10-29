【B1第6節 見どころ】大阪は今シーズン初の連勝なるか…富山は3連敗脱出をかけたホームゲーム

「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」のB1リーグ戦第6節は、開幕から1カ月を締めくくる水曜ゲーム。おおきにアリーナ舞洲では、大阪エヴェッサと島根スサノオマジックによる同地区対決が行われる。

現在4勝5敗の大阪は、未だ連勝がない状況だ。広島ドラゴンフライズをホームに迎えた前節のGAME1は、第1クォーターで32-19とするも、合計102失点で逆転負け。GAME2では26本のオフェンスリバウンドを奪って主導権を握り、最終スコア83-73でリベンジに成功した。6勝3敗で白星先行の島根は、現在4連勝中と好調をキープ。敵地で行われた前節の秋田ノーザンハピネッツ戦ではGAME1を93-101、GAME2は76－79と2試合連続で接戦をものにした。

前節に続きホームで戦う大阪は、今シーズン初の連勝をマークできるか。勝利へは40分を通じてハードに戦うチームスタイルを貫き、島根の中心を担うニック・ケイと岡田侑大の得点を抑えることが重要。牧隼利の不在は痛手だが、同じガードポジションの青木保憲、坂本聖芽がアグレッシブな守備でチームを勢いづけたい。

リバウンドに課題を残す島根は、ジェームズ・マイケル・マカドゥの奮起が必要不可欠。マカドゥは大阪を攻守で引っ張るマット・ボンズへのマークも予想されるため、今節のキーマンとなる存在だ。今シーズン大阪から島根へ移籍を果たした飯尾文哉にも大きな期待がかかる。

今季開幕から全9試合に出場している広島の佐藤［写真］＝B.LEAGUE

前節、連敗を「5」で止めた横浜ビー・コルセアーズは、広島ドラゴンフライズとのホームゲーム。現在リーグ1位の得点力を誇る広島に対しては、いかに連動性のあるディフェンスを披露できるかが問われる。フィジカルを生かした守備が光る須藤昂矢はもちろん、ゴール下ではケガから復帰したケーレブ・ターズースキーの活躍が必須。広島では、特別指定選手として横浜BCでプレー経験のある佐藤涼成に注目だ。

富山のキャプテンを務める藤永［写真］＝B.LEAGUE

富山グラウジーズは、3連敗脱出をかけ越谷アルファーズを富山県総合体育センターに迎え撃つ。前節の長崎ヴェルカ戦では2試合ともに後半に引き離されたため、今節は攻守両面で強度を維持しなければならない。藤永佳昭、宮本一樹といった日本人のバックアップメンバーには、チームに活力を注入する働きに期待。オフェンスでは前節のGAME2で3得点にとどまったブロック・モータムの復調がカギを握る。

豊橋市総合体育館では、5勝4敗の三遠ネオフェニックスと4勝5敗の佐賀バルーナーズが激突する。三遠は佐々木隆成、佐賀はレイナルド・ガルシアというチームを象徴するガードがケガで離脱中。今節の対戦では、両選手に代わって攻撃をコントロールする大浦颯太、角田太輝によるマッチアップに注目だ。平均10.2得点5.9アシストをマークする大浦に対し、ディフェンス力のある角田も平均8.0得点6.1アシストでチームをけん引。どちらが自らのプレーで勝利を手繰り寄せるか。

文＝小沼克年





B1第6節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。来日7年目となるセバスチャン・サイズ（アルバルク東京）は史上10人目となる300ブロックショットにリーチをかけているほか、プロ9年目の今村佳太（名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）は通算12人が達成している700回3ポイント成功達成まであと1。また、2年連続レギュラーシーズンMVPのD.J・ニュービル（宇都宮ブレックス）は通算797本もの3ポイントシュートを決めており、過去8人しか達成していない800回3ポイント成功達成を射程圏内にとらえている。

■B1第6節試合日程



・仙台89ERS vs 滋賀レイクス（＠ゼビオアリーナ仙台）



10月29日（水）19時05分～

・秋田ノーザンハピネッツ vs 千葉ジェッツ（＠CNAアリーナ☆あきた）



10月29日（水）19時05分～

・茨城ロボッツ vs 宇都宮ブレックス（＠かみす防災アリーナ）



10月29日（水）19時05分～

・群馬クレインサンダーズ vs 川崎ブレイブサンダース（＠オープンハウスアリーナ太田）



10月29日（水）19時05分～

・アルティーリ千葉 vs アルバルク東京（＠千葉ポートアリーナ）



10月29日（水）19時05分～

・サンロッカーズ渋谷 vs レバンガ北海道（＠墨田区総合体育館）



10月29日（水）19時05分～

・横浜ビー・コルセアーズ vs 広島ドラゴンフライズ（＠横浜国際プール）



10月29日（水）19時05分～

・富山グラウジーズ vs 越谷アルファーズ（＠富山県総合体育センター）



10月29日（水）19時05分～

・三遠ネオフェニックス vs 佐賀バルーナーズ（＠豊橋市総合体育館）



10月29日（水）19時05分～

・シーホース三河 vs 琉球ゴールデンキングス（＠ウィングアリーナ刈谷）



10月29日（水）19時05分～

・ファイティングイーグルス名古屋 vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ（＠名古屋市枇杷島スポーツセンター）



10月29日（水）19時05分～

・大阪エヴェッサ vs 島根スサノオマジック（＠おおきにアリーナ舞洲）



10月29日（水）19時05分～

・長崎ヴェルカ vs 京都ハンナリーズ（＠ハピネスアリーナ）



10月29日（水）19時05分～