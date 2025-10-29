今年5月、工事代金をめぐってトラブルとなり、暴力団の威力を示して脅迫したとして、暴力団の男ら2人がきょう（29日）逮捕されました。

暴力行為等処罰に関する法律違反の容疑で逮捕されたのは、倉敷市真備町川辺に住む、指定暴力団六代目山口組二代目若林組傘下組織会長の男（58）と、矢掛町中に住む建設業の男（58）の2人です。

暴力団の男の名前を使って脅迫した疑い

警察によりますと、建設業の男は、矢掛町の建設会社役員の男性（67）と工事代金をめぐって金銭トラブルとなり、会社役員の男性から、下請け工事への参入を拒否されることを阻止しようと考え、暴力団の男と共謀して、今年5月30日ごろ、矢掛町の建設会社の倉庫で「暴力団じゃけえ、出だしたら止まらんようになるけぇ」「僕が間に入ってまとめようるけぇ、波風がたたんだけの話ですよ」「事務所に火ついても知らんすよ」などといい、暴力団の男の名前を使って脅迫した疑いがもたれています。

逮捕の経緯は

警察によりますと、5月30日以降、暴力団の男から、建設会社に複数回電話があったことから、会社役員の男性が9月12日に警察に相談し、警察はそれを受けて捜査を行い、2人の容疑を特定して逮捕したということです。

２人の認否は

警察の調べに対し、暴力団の男は「身に覚えがない」と容疑を否認。

建設業の男は「脅したつもりはない。暴力団の男の名前を出したかどうかははっきり思い出せない」と話し、容疑を否認しているということです。