軽量×収納力×スタイルを叶える【サムソナイト】のキャリーケースがAmazonで販売中！
旅先で差がつくデザインと機能美！【サムソナイト】のスーツケースがAmazonで販売中！
「アストラ」は、放射線状に広がった“グルーヴ"ラインで構成された、スタイリッシュなデザインがアイコニックなシリーズ。放射線のセンターに位置するSamsoniteロゴが映え、見る人を惹きつける。ブランドロゴプレートとホイールキャップはアクセントカラーでハイライトされ、洗練された美しさが魅力的なコレクション。また、全サイズにエキスパンダブル機能を搭載。荷物が増えても容量アップが可能。
放射線状のグルーヴラインが特徴的なデザインで、スタイリッシュかつ洗練された印象を与える。
容量拡張可能なエキスパンダブル機能を搭載し、帰りの荷物が増えても安心して使える。
TSAロックや両面ディバイダー、クロスストラップなど、収納面も充実しており実用性が高い。
3.1kgの軽量ボディに加え、回転自在のダブルホイールで移動もスムーズにこなせる。
