旅先で差がつくデザインと機能美！【サムソナイト】のスーツケースがAmazonで販売中！

51A7himZ-yL._AC_SX575_


「アストラ」は、放射線状に広がった“グルーヴ"ラインで構成された、スタイリッシュなデザインがアイコニックなシリーズ。放射線のセンターに位置するSamsoniteロゴが映え、見る人を惹きつける。ブランドロゴプレートとホイールキャップはアクセントカラーでハイライトされ、洗練された美しさが魅力的なコレクション。また、全サイズにエキスパンダブル機能を搭載。荷物が増えても容量アップが可能。

61TsyHbvxjL._AC_SY500_


放射線状のグルーヴラインが特徴的なデザインで、スタイリッシュかつ洗練された印象を与える。

71MnmlqRGUL._AC_SY575_


容量拡張可能なエキスパンダブル機能を搭載し、帰りの荷物が増えても安心して使える。

71Yno6CkJIL._AC_SY625_


TSAロックや両面ディバイダー、クロスストラップなど、収納面も充実しており実用性が高い。

71ufY9Y9xEL._AC_SX500_


3.1kgの軽量ボディに加え、回転自在のダブルホイールで移動もスムーズにこなせる。