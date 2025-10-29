Photo: OGMAX

コンビニで販売されている衣類といえば、急な宿泊などの際に緊急用で買うものというイメージが長らくありましたが、ファミリーマートが展開した「コンビニエンスウェア」ブランドはそんなイメージを見事に払拭しました。

私自身、コンビニエンスウェアのアイテムは、スウェットなど数点購入していてどれもお気に入り。そんなコンビニエンスウェアから、この秋冬の新作として登場したコットンカーディガンが気になったので、早速ゲットしてきました。

コンビニエンスウェアおなじみのパッケージ

Photo: OGMAX

ファミリーマートでよく見かけるようになったコンビニエンスウェアのパッケージに包まれた「コットンカーディガン」。黒と白の2色展開で価格は3,990円。

私は黒を選びました。

Photo: OGMAX

小さく折りたたんだ状態でパッケージングされているので、開封後すぐはシワが目立ちます。アイロンがけOKな素材なので、シワを伸ばして早速着てみましょう！

ゆったりシルエットのローゲージ

Photo: OGMAX

MとLの2サイズ展開。身長175cmでLサイズを着用するとこんな感じ。

Photo: OGMAX

インナーに厚手の長袖Tシャツを着ても、窮屈さを感じないゆったりとしたシルエット。オーバーサイズすぎず、程よくルーズな普段使いしやすいシルエットですね！

Photo: OGMAX

ざっくりとローゲージで編み立てられた綿100%の厚手生地は、ゴワゴワ感もなく柔らかい肌触り。暖かさはもちろん、着ていくことでさらに風合いが出るのを楽しめそうな生地ですね。

この秋冬、大活躍間違いなし

Photo: OGMAX

幅が広めにとられたリブの締め付けも強すぎず、着ていてストレスなく快適。秋にはサッと羽織れる1着として、冬には中間着として大活躍してくれそうです。

Photo: OGMAX

着心地、シルエット共にお気に入りの1着になってくれたファミリーマートの「コットンカーディガン」。このシルエットと質感のカーディガンがコンビニで手に入るってすごいことですよね...。

緊急用ではなく「コレがいい」で選ぶ1着としてオススメしたいカーディガンです。

Source: FamilyMart