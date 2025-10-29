「欧州で最も輝かしい若手」スペイン代表戦士より上だ！“世界王者”に23歳日本人獲得待望論！「完璧に合う」「大きなアップグレード」
パルマで２年目のシーズンを迎えた日本代表GKの鈴木彩艶は、セリエAでますます評価を高めている。
GK大国と言われるイタリアで１年目から高評価を得た23歳の守護神は、夏に強豪からの関心がうわさされたものの、パルマに残留。そして今季も卓越したセーブや高精度のキックで称賛されてきた。
当然、ビッグクラブは日本代表守護神に注目している。特に国内ではマイク・メニャンが今季で契約満了となるミランの興味が取りざたされている。一方、国外では、今夏のクラブ・ワールドカップを制した“世界王者”チェルシーが移籍先候補として騒がれてきた。
『TheHardTackle.com』は10月27日、チェルシーが冬に獲得を狙うべき３選手のひとりに鈴木を取り上げ、「安定的に見事なパフォーマンスで注目を集め、欧州で最も輝かしい若手守護神のひとりとして台頭した」と報じている。
「セリエAに移籍してから、電光石火の反応や卓越したポジショニング、年齢を感じさせない重圧下での冷静さで際立ってきた。重要なセーブや効果的なペナルティーエリアのマンジメントで、パルマに素晴らしい安定をもたらし、プレーを読む力で見事な守備陣の最後の砦となっている」
同メディアは「スズキ獲得はチェルシーにとって（スペイン代表GKの）ロベルト・サンチェスからの大きなアップグレードになる」と続けた。
「スズキの若いエネルギーやプロ意識の高さは、信頼度と成長のポテンシャルをもたらし、チェルシーの刷新への野心に完璧に合うだろう。配球スキルもあり、後方からのロングフィードが武器となるだけに、よりプロアクティブでポゼッションベースのマレスカの戦術的なビジョンにぴったり一致する」
ただ、鈴木は先日、『Corriere dello Sport』紙のインタビューで、強豪からの関心について「世界最高のGKのひとりになりたい。パルマとワールドカップにとても集中している」と回答。直近の移籍を考えていないことをほのめかした。残留を争うパルマがシーズン途中に手放すことも考えにくい。
一方で、来夏のマーケットで去就が騒がれるのは確実だ。日本が誇る若き守護神は、どこまでの高みに達するのか。まずは当然、イタリアでさらなる成長を遂げられるように願うばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本はとんでもないチームだ」「本当に強い」マンUのブラジル代表FW、大逆転負けを喫した森保ジャパンに脱帽！“特に危険だった選手”は？「素晴らしいプレーをしていた」
GK大国と言われるイタリアで１年目から高評価を得た23歳の守護神は、夏に強豪からの関心がうわさされたものの、パルマに残留。そして今季も卓越したセーブや高精度のキックで称賛されてきた。
当然、ビッグクラブは日本代表守護神に注目している。特に国内ではマイク・メニャンが今季で契約満了となるミランの興味が取りざたされている。一方、国外では、今夏のクラブ・ワールドカップを制した“世界王者”チェルシーが移籍先候補として騒がれてきた。
「セリエAに移籍してから、電光石火の反応や卓越したポジショニング、年齢を感じさせない重圧下での冷静さで際立ってきた。重要なセーブや効果的なペナルティーエリアのマンジメントで、パルマに素晴らしい安定をもたらし、プレーを読む力で見事な守備陣の最後の砦となっている」
同メディアは「スズキ獲得はチェルシーにとって（スペイン代表GKの）ロベルト・サンチェスからの大きなアップグレードになる」と続けた。
「スズキの若いエネルギーやプロ意識の高さは、信頼度と成長のポテンシャルをもたらし、チェルシーの刷新への野心に完璧に合うだろう。配球スキルもあり、後方からのロングフィードが武器となるだけに、よりプロアクティブでポゼッションベースのマレスカの戦術的なビジョンにぴったり一致する」
ただ、鈴木は先日、『Corriere dello Sport』紙のインタビューで、強豪からの関心について「世界最高のGKのひとりになりたい。パルマとワールドカップにとても集中している」と回答。直近の移籍を考えていないことをほのめかした。残留を争うパルマがシーズン途中に手放すことも考えにくい。
一方で、来夏のマーケットで去就が騒がれるのは確実だ。日本が誇る若き守護神は、どこまでの高みに達するのか。まずは当然、イタリアでさらなる成長を遂げられるように願うばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本はとんでもないチームだ」「本当に強い」マンUのブラジル代表FW、大逆転負けを喫した森保ジャパンに脱帽！“特に危険だった選手”は？「素晴らしいプレーをしていた」