BTSのV（ヴィ）が、アメリカ・ハリウッドから10月29日に帰国した。

■BTS V、トリコロールコーデで帰国

ハリウッドのパラマウント・ピクチャーズ・スタジオで開催された『VOGUE WORLD 2025: HOLLYWOOD』に出席していたV。帰国時の空港には、白のインナーにCELINE（セリーヌ）のトリオンフをあしらった青と赤のフード付きフリースジャケットを羽織り、カーキパンツを履いたカジュアルな装いで現れた。

長旅をリラックスして過ごしたのか、Vはキャップの上にサングラスを掛け、有線イヤホンを耳に装着。手にしたレザーバッグにはJellycat（ジェリーキャット）のかわいらしい雲のマスコットを付けている。

SNSでは「もこもこパーカーすごくかわいい！」「コーディネート可愛い」「カジュアルな装いも素敵」「CELINEのニットパーカーめちゃ似合ってるね」「無事に帰国出来て良かった！」「ゆっくり過ごしてね」「色合わせが好み」など、反響を集めている。

■BTS V、グレースーツで『VOGUE WORLD 2025: HOLLYWOOD』に登場