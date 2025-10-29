Calvin Klein（カルバン・クライン）より、BTSのJUNG KOOK（ジョングク）が登場する新ビジュアルと動画が公開され、ファンの注目を集めている。

【動画】BTSジョングクのバイクで疾走＆筋肉美が際立つダンスシーン【写真】カルバン・クライン新ビジュアル

■バイクにまたがるBTSジョングク

先日、JUNG KOOKが白いTシャツとデニムのセットアップという爽やかなスタイリングで登場し、軽やかなステップを踏むショートムービーが公開されたばかり。

この度公開されたのは、最新キャンペーンのビジュアルと動画で、写真家のマート・アラスによって撮影されたものだ。新動画では、レザージャケットを羽織ったJUNG KOOKがバイクに乗ってネオン街を疾走するシーンからスタート。素肌にシャツを纏った姿で、さらに鍛え上げられた筋肉をしなやかに動かし、長い手足の指先まで繊細かつ大胆に動かしながら、踊っている。

■BTSジョングクがカルバン・クラインの新作をワイルドに纏う

新ビジュアルでは、アイコニックなデニムのセットアップや動画で着用していたレザーアイテムなど4パターンのコーディネートを披露した。

JUNG KOOKの腕のタトゥーや口や耳のピアスなど、ワイルドな魅力が存分に活かされた新動画と新ビジュアル。SNSでは、「ワイルドでかっこよすぎてやばい」「バイクのグクが衝撃」「雄感ハンパない」「tattooもピアスもトレーニングで絞った腹筋も♡」「グクがバイクに股がってる姿だけでもやばいのに腹筋バキバキやばい…好きっ」「バイクで突っ走るグクがめちゃカッコ良い」「大人の色気が出ててる」「バイクとグク最高の組み合わせ」など、悶絶するファンのコメントが多く見られる。