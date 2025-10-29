2025年10月28日、中国のSNS・微博（ウェイボー）で、トランプ米大統領が高市早苗首相と自衛隊の儀仗隊による栄誉礼を受けた際、トランプ氏が「1分間に2回高市首相を無視した」として注目を集めた。

中国メディアの看看新聞の微博アカウントは、28日にトランプ大統領が高市首相とともに赤坂の迎賓館で儀仗隊の栄誉礼を受けた際の映像を紹介。映像には、壇を下りた2人が前に向かって数歩進んだ後、高市首相が右に曲がったのに対してトランプ大統領が立ち止まってしまい、高市首相が声を掛けてエスコートし誘導する様子が映っていた。

また、その後には儀仗隊の前で立ち止まり、2人並んで敬礼しようとした高市首相に対し、トランプ大統領が1人で敬礼した後そのまま前進してしまい、高市首相が置いていかれる一幕も見られた。看看新聞はトランプ大統領との会談が高市首相にとって初めての大きな外交の試練だったとした上で「わずか1分で無視され、見捨てられるという2回の『深刻な失態』があった。この足並みがそろわない状況は、一体何を意味しているのだろうか」と伝えている。

この件について、中国のネットユーザーは「（高市首相が）儀典係みたいだ」「ああ、バイデン氏のときと同じような症状だわ」「おじいちゃんを公園に連れて行くような感じ」「なにせ80歳過ぎてるんだからね」「トランプ氏は『これが私のリズムだ。ついてこられるかい？』って感じなのかも」「見せかけのような兄弟のような関係にはそもそも、以心伝心など存在しない」といった感想を残している。（編集・翻訳/川尻）