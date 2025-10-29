11時の日経平均は1006円高の5万1225円、アドテストが1018.20円押し上げ 11時の日経平均は1006円高の5万1225円、アドテストが1018.20円押し上げ

29日11時現在の日経平均株価は前日比1006.26円（2.00％）高の5万1225.44円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は305、値下がりは1264、変わらずは43と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を1018.20円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が105.05円、東エレク <8035>が102.02円、フジクラ <5803>が31.15円、レーザーテク <6920>が23.84円と続く。



マイナス寄与度は48.49円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、テルモ <4543>が17.78円、京セラ <6971>が14.95円、ダイキン <6367>が12.12円、リクルート <6098>が11.92円と続いている。



業種別では33業種中6業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、電気機器、建設、ガラス・土石と続く。値下がり上位にはパルプ・紙、不動産、医薬品が並んでいる。



※11時0分9秒時点



株探ニュース

