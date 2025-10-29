ザルツブルク北野颯太が大活躍

オーストリア1部RBザルツブルクに所属するFW北野颯太の活躍が話題となっている。

RBザルツブルクは10月26日に第11節のオーストリア・ウィーンとのダービーを迎え、北野は1得点1アシストを記録して3-0の勝利に大きく貢献した。

リーグ戦5試合ぶりに先発出場した北野は、前半8分にゴール前にこぼれてきたボールを拾うと、エリア内でGKのまたを抜くシュートを決めて先制ゴールを決めた。さらにチームが1点を加えた後半11分にも自陣で巧みなボールさばきを見せて相手DFをかわし、右サイドに長いパスを出す。相手DFが足を伸ばしても届かずにボールはDFティム・トラマーのもとへ。トラマーはそのままドリブルして、最後は飛び出してきたGKの頭上を越すシュートを決めて3-0とした。

オーストリアメディア「Krone」は北野に6点満点中の6点と最高の評価を与え、「ウィーンでザルツブルクの北野という太陽が昇った」とし、寸評では「1-0とする得点を決め、2-0のゴールの組み立てに加わり、3-0とするゴールをアシストした。日本人は突出したプレーを見せ、まさに日が昇る活躍ぶりだった。天晴れ！」と、北野の活躍を評価した。

リーグ戦5試合ぶりの先発起用に見事に応えて見せた北野。ここまで加入後9試合で3得点2アシストを記録している21歳のさらなる活躍に期対がかかる。（FOOTBALL ZONE編集部）