◇ワールドシリーズ第4戦 ブルージェイズ ― ドジャース（2025年10月28日 ロサンゼルス）

ワールドシリーズ（WS）第4戦は28日（日本時間29日）、ロサンゼルスで行われ、1勝2敗のブルージェイズは2020年サイ・ヤング賞受賞の先発右腕シェーン・ビーバー（30）が5回1/3を4安打1失点と好投した。

ビーバーは直球にナックルカーブ、カットボール、スライダーを交え、5回以外は毎回走者を出しながらも粘った。2回に1死一、三塁からE・ヘルナンデスの右犠飛で先制点を与えたが、「1番・DH兼投手」の大谷翔平とは3打席とも勝負して四球、空振り三振、見逃し三振。81球を投じた6回1死一、二塁のピンチで交代したものの、2番手左腕フルーハティが後続を抑えた。

ビーバーはインディアンス（現ガーディアンズ）時代の19年、選手カードの名前の部分に誤って「ジャスティン」と記載されて以来、カナダ出身の人気歌手ジャスティン・ビーバー関連の“ネタ”が取り沙汰されてきた。特別ユニホームの名前の部分に「NOT JUSTIN（ジャスティンじゃない方）」と入れて出場し、ジャスティン・ビーバーが「NOT SHANE BIEBER（シェーン・ビーバーじゃない方）」と記されたユニホーム姿の写真を投稿したこともあった。

今季、カナダ・トロントが本拠のブルージェイズへ移籍し、「ビーバー人気」が再燃。ジャスティン・ビーバーは27日（日本時間28日）のWS第3戦に来場し、大谷が本塁打を放った際に親指を下へ向ける「サムダウン」ポーズで不満を示していた。