アイドルグループ「アイドルカレッジ」の渡邉希奏（まかな）が、新シングル「Owen」のリリースに際し、スポニチ東京本社でソロインタビューに応じた。2021年の加入から2年半。自身初となる単独センター曲「星屑（スターダスト）エレジー」は、これまでアイドルとして積み重ねてきた日々の結晶であり、“自分らしい夢”を形にした一曲となった。（「推し面」取材班）

「初めて“この曲は自分のものだ”って思えたんです」

「星屑エレジー」は、渡邉にとって“初代センター”として与えられた特別な一曲。誰かの代わりではなく、自分自身の色をゼロから築き上げるという重責を担った。ステージに立った瞬間、照明の眩しさよりも、客席からまっすぐに注がれる視線の熱を強く感じたという。

「緊張もプレッシャーもありましたけど、ファンの方と一緒にステージを作り上げることができて、本当に嬉しかったです」

普段は人懐っこい笑顔と明るさが魅力の彼女だが、楽曲中では一転、クールな表情へとスイッチを切り替える。

「かっこいいダンスのところは、ギャップを見せることを特に意識しました」

明るさと力強さ。そのコントラストが渡邉の個性を際立たせる。ライブの照明が彼女の表情を照らすたび、アイドルとしての輪郭が一層鮮明に浮かび上がるようだった。

加入から2年半、卒業した先輩が立っていたセンターを担うことはあったが、“自分のために用意されたセンター曲”は今回が初めてだった。

「カップリングだけど、みんなにもたくさん愛していただいてこれからもなんかずっと大切にしていきたい曲だなって思います」」

一方、今回の表題曲「Owen」は、前を向いて進む人にも、立ち止まっている人にも寄り添う“応援ソング”。サビで繰り返される「オーウェン」の響きには、“応援”という言葉の意味が重なって聞こえる。

「明るく前向きな曲調の中にも、ちょっと切ない部分があるんです。だからこそ、いろんな人の気持ちに届いてくれたら嬉しいなって思います」

「星屑エレジー」で自分を見つけ、「Owen」を通して誰かを支える存在へと進化する。応援される側から、応援を届ける側へ。

そんな渡邉の胸に響くのは「Owen」の一節だ。

♪やっと見つけられた本当にしたいこと――

「アイドルカレッジに入ってアイドルとしての夢を見つけられた。この歌詞がすごく共感できて一番好きなフレーズです」

渡邉の歌声は、これからもまっすぐに誰かの夢へと届いていく。