◇MLBワールドシリーズ第4戦 ドジャース―ブルージェイズ(日本時間29日、ドジャー・スタジアム)

ドジャース・大谷翔平選手が「1番・投手兼DH」の投打二刀流で先発出場。投手としては、7回途中4失点で降板となりました。

前日には6時間半を超える延長18回にもつれる攻防を制したドジャース。大谷選手はこの試合にもフル出場しており、疲れも残っているかと思われる中、自身ワールドシリーズ初となるマウンドに上がりました。

初回は味方の好守備にも助けられ2アウトまで順調に追い込んだ大谷選手。しかしここから四球とヒットで1、2塁のピンチを招きます。それでもアレハンドロ・カーク選手をスライダーでファーストフライに打ち取り、無失点で切り抜けました。

2回はわずか7球で三者凡退。直後の攻撃では四球とヒットで1アウト1、3塁の好機をつかみ、キケ・ヘルナンデス選手の犠牲フライで1点を先制しました。

しかし続く3回、大谷選手は痛恨の一発を被弾。ネーサン・ルークス選手にヒットを浴びると、好相性を見せられていたウラジーミル・ゲレロJr.選手に高めのスライダーをとらえられます。大谷選手もすぐに振り返り打球を目で追いながら渋い表情。打球はそのまま左中間スタンドに飛び込み、逆転2ランとされました。

それでも大谷選手は落ち着いて投球を継続。4回には3者連続三振を奪い、6回にも三者凡退を記録しました。続いて7回のマウンドにもあがるも、連打を浴び無死2、3塁のピンチ。ここで降板となりました。2番手アンソニー・バンダ投手はタイムリーを浴びるなどで2人のランナーを返し、大谷選手に4失点目が記録されました。

この日の大谷選手は、6と0/3回で93球を投げ、被安打6、被本塁打1、奪三振6、与四球1、4失点という成績でした。

降板時までの打撃内容は、1打席目で四球、2打席目に空振り三振、3打席目に見逃し三振となっています。