アスラン・ザラ、カガリとおしゃれ 『ガンダムSEED』新作フライトジャケットMA-1 NATUS新登場で2種類
アニメ『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』からALPHA INDUSTRIESとのコラボによる新作フライトジャケットMA-1 NATUS 2種が発売されることが決定した。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では、10月31日13時より予約発売をスタートさせる。
【写真】色味もいい！アスラン＆カガリがモデルの『ガンダムSEED』新作フライトジャケット
「ALPHA INDUSTRIES(アルファインダストリーズ)」は1959年設立のミリタリーブランドで、現在もアメリカ軍の優良な供給者であるだけでなく、常に最先端のアイテムをデザインする先駆者としての地位を確立しており、中でも代表的なフライトジャケット「MA-1」は多くのファンをもっている。
STRICT-G × ALPHA INDUSTRIES『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』MA-１NATUSは、保温性を高めるジッパー内側の比翼や、袖のユーティリティポケットなど、ALPHAならではのディテールは勿論の事、スウェットパーカのレイヤード風デザインが奥行きのある着こなしを演出。防風性に優れ程よくツヤを抑えた上品な素材感、フライトジャケットの良い部分はすべて残し、様々なコーディネイトに合わせやすい、ファッションとしての要素を実現させたフライトジャケットをベースにしている。
“アスラン・ザラ モデル”は、劇中のパイロットスーツからイメージしたバーガンディの本体色に、右胸にターミナル、右腕にヘルメットモチーフのワッペンを配置。左胸のALPHAのロゴワッペンは、面ファスナー仕様になっており、外すとその下にATHRAN ZALA の文字が現れるギミックと左袖のリボンにて、世界観を演出。
“カガリ・ユラ・アスハ モデル”は、劇中のパイロットスーツからイメージしたエンジの本体色に、右胸にORB、右腕にカガリのパーソナルマークのワッペンを配置。左胸のALPHAのロゴワッペンは、面ファスナー仕様になっており、外すとその下にCAGALLI YULA ATHHAの文字が現れるギミックと、左袖にリボンとドックタグが付いたデザインにて世界観を演出。スペックを軽視することなく、ファッションアイテムとして着用いただけるこだわりのモデルになっている。
●STRICT-G ALPHA『機動戦士ガンダム SEED FREEDOM』MA-1 NATUS
・価格：46,200円（税込）（送料・手数料別途）
・商品サイズ：S〜XXL
・商品素材：表地：ナイロン100%
裏地：ナイロン100%、別布：綿75%、ポリエステル25%、
中わた：ポリエステル100%、襟・裾リブ：ポリエステル99%、ポリウレタン1%
袖口リブ：ポリエステル100%
刺繍糸：ポリエステル100%
皮革部分：羊革
