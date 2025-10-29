バラエティー豊かな株価指数の世界、計算方法によって何が違う？…値動きの直感に近い「等ウェート」

読売３３３は、日本市場では普及していなかった「等ウェート」を使った新しい株価指数です。

ただ、計算方法が違うからといって、実際、なにが違うのでしょうか。

株価指数は市場の「物差し」や「体温計」などと呼ばれますが、そもそも「絶対にこれが正しい」という指数はありません。

東京証券取引所の上場企業は約４０００銘柄に上ります。株価指数は４０００個あるこれらの株価を何らかの基準に沿って一つの数値に落とし込み、その動きだけで「今日は株が上がった、下がった」と評価しようというものですからね。本来は、土台無理な話です。それを承知で株式市場を一つの数値として表現しようというものなので、株価指数はそのコンセプトによっていろんな切り口の計算方法があり、それぞれ一長一短があります。

たとえば、日経平均のような「株価平均型」の指数は、元々の発想はすべての構成銘柄の株価を単純に平均したものでとてもわかりやすい。投資家目線では、構成銘柄を１株ずつ買った際の値動きを表します。

このように本来はとてもわかりやすいはず……なのですが、株価の大きい「値がさ株」の影響を受けやすく、その値動き次第で指数の値動きがほとんど決まってしまう面があるのです。

たとえば、株価が１万円の銘柄と１００円の銘柄があった場合、平均は５０５０円です。仮に１万円の銘柄が１０％値上がりして１０００円上昇すると、平均を５００円押し上げますが、１００円の銘柄が同じ１０％上昇しても１０円しか上昇しませんから、平均の押し上げは５円。つまり、平均値は１万円の銘柄の値動きでほとんど決まってしまうのです。

一方、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）のような時価総額加重型の指数は、構成銘柄の時価総額の合計の推移を表し、株式市場全体の発展や経済的な規模を考える際にはとても優れた指数です。

ただ、ＴＯＰＩＸは各銘柄を時価総額の大きさに比例するように投資したときの値動きを表したものですので、具体的なイメージはわきにくい。

ＴＯＰＩＸは時価総額の上位５０銘柄ほどで指数の半分を占めるため、上位５０銘柄と残り１６００超の銘柄が同じ重みとなり、時価総額の大きい銘柄で、指数の値動きが決まる面があります。

そのため、「市場で今日は株が上がった、下がった」という感覚でみると、いずれも一部の銘柄に左右されて、投資家の印象とは合わないこともあります。

この点、読売３３３が採用する「等ウェート」は、株価指数の中でもシンプルで、わかりやすく、幅広く市場を表している指数ではないかと思っています。

まず、投資家目線では、読売３３３は、３３３銘柄に同じ金額を投資した際の値動きというイメージになります。さらに、等ウェートの日々のリターン（変動率）は、各銘柄のリターン（変動率）の平均です。つまりそれぞれの銘柄が「何％動いたのか」を単純に平均したものです。たとえば、３銘柄で、ある日の値動きが１０％上昇、５％上昇、０％（横ばい）となった場合、直感的に市場は何％動いたとみるでしょうか。普通に考えると５％です。等ウェートは変動率を単純に平均したものですから、直感と同じ５％の上昇となります。

これが時価総額加重や株価平均であればどうでしょうか。時価総額の大きい企業や値がさ株がどう動いたかで、計算結果は大きく異なります。時価総額加重で、時価総額がほか２社の１００倍近い巨大企業が横ばいになれば、ほかの２銘柄が上昇しても指数はほぼ横ばい。巨大企業が１０％上がれば、ほか２社が下落しても１０％近い上昇になります。株価平均も値がさ株で同じことになります。

ただし、等ウェートが苦手とするものもあります。例えば、等ウェートでは日本を代表するトップ企業も中堅企業も同じ扱いになります。日本経済に与える影響はこれらの銘柄間で当然異なりますが、同様に扱うため、日本経済の規模を測る指標としては、ＴＯＰＩＸのような指数が適しているでしょう。株価指数といっても、計算の方法でこんな違いがあります。

読売３３３がもし２％上昇していたら、「きょうは市場で３３３銘柄が平均２％上昇したんだな」とわかります。市場の「体温計」として、株価指数の中でも等ウェート型の指数は実は直感に近い、とても自然なものだと思っています。（取材・構成 佐俣勝敏）

清水康弘（しみず・やすひろ） 野村ホールディングス傘下の資産運用サービス会社「野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング（ＮＦＲＣ）」のエグゼクティブ・クオンツアナリスト。株式市場の分析や指数の開発をしている。２００２年東大院修了後、野村証券入社。株式の投資戦略を考える業務に長く携わっている。