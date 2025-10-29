¡Ú¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡Û´äÞ¼Îï³Ú £³ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡Ä¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤³¤½¶â¥á¥À¥ë¤Ø¡Ö¤Ê¤ó¤«ÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¡×
¡¡ÍèÇ¯£²·î£¶Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Þ¤Ç¡¢£²£¹Æü¤Ç¤¢¤È£±£°£°Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³Æ¶¥µ»¤ÇÌ´ÉñÂæ¤Ë¸þ¤±¤¿Àï¤¤¤¬ËÜ³Ê²½¤·¡¢º×Åµ¥à¡¼¥É¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥À¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¡õ¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î´äÞ¼Îï³Ú¡Ê£²£³¡á¥Ð¡¼¥È¥ó¡Ë¤¬¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî£²ÅÙ¤Î¸ÞÎØ¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç£´°Ì¤¬ºÇ¹âÀ®ÀÓ¡£º£²ó¡¢Ã±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¸õÊä¤¬à¶â¥á¥À¥ëá¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£±£µºÐ¤Ç£×ÇÕ¤òÀ©¤·¡¢Å·ºÍ¾¯½÷¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡££±£¸Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¡¢£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤ÏÀË¤·¤¯¤âÉ½¾´Âæ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÉñÂæ¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿ºÃÀÞ¤¬º£¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´äÞ¼¡¡¸ÞÎØ¤Ç¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¥á¥À¥ë¤ò¤â¤¦°ì²ó¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤É¤¦¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤Î²ù¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ê¤¿¤¤»×¤¤¤Ï²áµî¤Î£²Âç²ñ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤è¤ê¶¯¤¤¤·¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò»Ï¤á¤Æ£²£°Ç¯ÌÜ¤«¤Ä£³ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢»×¤¤Æþ¤ì¤Ï·ë¹½¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡ºòµ¨¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¡õ¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÉ½¾´Âæ¤òÃ¥¼è¡£¸ÞÎØ¥¤¥ä¡¼¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿Î¢¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡´äÞ¼¡¡Ê¿¾»¸ÞÎØ¸å¤ÎÌó£¶Ç¯´Ö¤Ç¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¤¬¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤«ÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ê¡×¤È¡¢£²Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤«¤é¹Í¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¡¹¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ³Ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Âç²ñ¤Î·ë²Ì¤ò°¤¯°ú¤¤º¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê·ë²Ì¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤³ê¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç²ñ¤´¤È¤Ë¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤µ»¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤â°¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¡õ¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ëÀª¤ÏÂ¼À¥¿´³ñ¡Ê¤³¤³¤â¡¢£²£°¡á£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¡¢¿¼ÅÄçýè½¡Ê£±£¸¡á¥ä¥Þ¥¼¥ó¡Ë¤é¤âÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç³èÌö¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢Âç¤¤¤Ë»É·ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´äÞ¼¡¡¿´³ñ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤·¤í¡¢çýè½¤Á¤ã¤ó¤Ë¤·¤í¡¢¾ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤¬¤á¤²¤½¤¦¤Ê¤È¤¤äÎý½¬¤¬¤Ä¤é¤¤»þ¤â´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿´³ñ¤Á¤ã¤ó¤Ï¾®³Ø¹»¤¯¤é¤¤¤«¤é°ì½ï¤ËÂç²ñ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢çýè½¤Á¤ã¤ó¤â¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¥³¡¼¥Á¡Êº´Æ£¹¯¹°»á¡Ë¤Î¤È¤³¤í¤ÇÎý½¬¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢£²¿Í¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó»É·ã¤ò¤â¤é¤¦¤·¡¢Ç¯²¼¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Á¤ã¥À¥á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçÎ³¤ÎÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿ËÌµþ¸ÞÎØ¤«¤é£´Ç¯¡£¿´µ»ÂÎ¤Ç¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤¿»Ñ¤òÂçÉñÂæ¤Ç¼¨¤·¡¢¼¡¤³¤½¤Ï´î¤Ó¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¡£
¡¡¡ù¤¤¤ï¤Ö¤Á¡¦¤ì¤¤¤é¡¡£²£°£°£±Ç¯£±£²·î£±£´ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´ä¼ê¸©½Ð¿È¡£Î¾¿Æ¤Î±Æ¶Á¤Ç£´ºÐ¤«¤é¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò»Ï¤á¡¢¾®³Ø£±Ç¯¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¶¥µ»¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡££±£³ºÐ¤Ç¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤Ë¹ç³Ê¡££±£¸Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¡¢£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç¤Ï£²Âç²ñÏ¢Â³¤Ç£´°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££²£µÇ¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¡¢¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÆÉ½ñ²È¤Î°ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¹¥¤¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¿äÍý¾®Àâ¡£ºÇ¶á¤Ï¡Ö¹Í¤¨Êý¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¡×¤Ë·¼È¯ËÜ¤Ê¤É¤Ë¤âÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡££±£´£¹¥»¥ó¥Á¡£