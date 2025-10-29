「同じ保守だけど」高市早苗首相になっても“色あせない”参政党　衝撃与えた宮城県知事選での“接戦”

立憲民主党や共産党会派が推す候補を押しのけて

「６回目の知事選ですが、今まで経験したことのない選挙でした」

そう語ったのは、10月26日に投開票された宮城県知事選に勝利し、６選を決めた村井嘉浩氏（65）だ。

同氏は‛05年11月の知事選で初当選。東日本大震災の対応や復興に尽力し、全国知事会会長も務めるベテランだ。しかし、今回は大苦戦を強いられた。

元自民党参院議員の和田政宗氏（51）と接戦を繰り広げ、勝敗が決したのは日付が変わってから。その差はわずか１万5815票だった。ちなみに投票率は46.50％と前回の56.29％を大きく下回った。

村井氏は県議会最大会派の自民党に加え、公明党と日本維新の会が支援した。高市早苗首相（64）も動画でメッセージを寄せた。

一方、和田氏が政策協定を結んだのは、参政党だ。

選挙期間中に取材に応じた参政党の神谷宗幣代表（48）は「党を挙げて」和田氏を支援していると強調。事実、神谷氏は10月９日の告示前を含めて計４回選挙区入りし、候補者を盛り上げた。

最後は現職の底力に敗れたカタチだが、永田町では下馬評を覆す“参政党パワー”に驚きを隠せない。

「告示日時点では、現職の村井氏の相手は立憲民主党や共産党会派の県議らが支える遊佐美由紀氏（62）だった。そこへ参政党がバックアップする和田氏が参戦し、お株を奪った。投票日が迫るにつれ差は縮まり、最後は１万5815票差。高市早苗首相に代わったことで、カラーの近い参政党の影は薄くなると予想する人もいたが、とんでもない。一過性のブームでないことが証明された」

と本サイトの取材に対して驚きを隠さないのは、ある政界関係者だ。

参政党が石破政権下で流出した自民党保守層の受け皿になったことは間違いない。先の参院選では非改選をあわせて15議席に達するなど、大躍進を見せた。

それが保守回帰を強める高市政権になったことでどう影響を受けるか注目されたが、宮城県知事選を見る限り、党勢は全く衰えていない。参政党に詳しい全国紙政治担当記者が語る。

「参政党の“力”の源泉は地方。かねて当選ハードルの低い地方議会に議員を多数送り込んできた。各地に支部を作り、草の根レベルで支持を拡大。それがリベラル色の強かった石破政権下で『日本人ファースト』を掲げ、一気に花開いた印象だ。参政党所属の地方議員の数は150人以上。地域に根ざしているので、侮れない」

その一方で、SNSでは“空中戦”を繰り広げた。

支持者同士が一触即発になる場面も

神谷氏は水道事業の運営権を民間法人に売却した宮城県を

「外資に売った」

などと批判。県は売却先の法人には外資系企業も含まれるが、大株主は国内企業だとして

「外資へ売った事実はない」

と反論した。

SNS上では、ほかにも外国人の受け入れやメガソーラー建設、土葬墓地問題を巡る真偽不明の動画が氾濫した。

「参政党は和田氏との間で『水道の再公営化の推進』に関する政策覚書を結び、全面支援。村田氏に対する悪質なデマも飛び交い、禍根を残す結果となった。選挙期間中、村井氏の街宣とバッティングし、支持者同士が一触即発になる場面もあった」（地元メディア関係者）

今回は惜敗したものの、参政党は今後も全国の首長選に候補者を送り込むという。神谷氏は宮城県知事選の結果を受け

「あと一歩のところまで追い詰めたことには意義を感じている。戦い方を練り直し、次につなげていきたい」

とコメント。悔しさよりも手応えを掴んだ様子だ。

今回の宮城県知事選での参政党躍進について、政治評論家の有馬晴海氏は本サイトの取材に対し、

「高市首相になれば参政党の支援者は自民党に戻ってくるという予測もありましたが、まだまだ参政党には勢いがある。今回の宮城知事選は、“オレたちはもっとできる”とさらに勢いがつく結果でしたね。やはり現地に神谷代表が何度も入ったことは大きい。“神谷人気”は強いですね」

と話す。

国会では与党が進める議員定数削減に対し、参政党は明確に反対の立場を示した。“高市自民”との親和性は依然として高いものの、独自色を強める方向に舵を切ったようだ。

「仮に解散総選挙となっても、参政党は自民や国民民主党に次ぐ保守の第三勢力として存在感を発揮するかもしれない」

とは前出の全国紙記者。もう「泡沫」とは呼べないようだ――。