異なる2つの食感と風味を一度に楽しむ贅沢なデザートティー！ゴンチャ「台湾豆花 パール」
次世代トレンドグルメとして注目の“豆花（トウファ）”が、ゴンチャに初登場。
異なる2つの食感と風味を一度に楽しめ、飲むほどにハマる贅沢なデザートティー「台湾豆花 パール」が期間限定で販売されます☆
ゴンチャ「台湾豆花 パール」
発売日：2025年11月6日(木)
先行販売：2025年10月30日(木)〜横須賀中央店・ららぽーと豊洲店・秋葉原中央通り店
モバイルオーダー先行販売：2025年11月4日(火)〜 商品取り扱い全店にて
販売店舗：国内ゴンチャ全店 ※一部商品を販売していない店舗があります
※トッピングのみ全店で2025年11月6日(木)より販売
次なるアジアンスイーツとして注目の「豆花（トウファ）」を使用した、ゴンチャの新メニュー「台湾豆花 パール」が期間限定で登場。
なめらかでぷるぷるの台湾スイーツ「豆花」と、もちもちのパールを合わせた、台湾発祥のゴンチャらしいデザートティーです。
豆乳を固めて作る、ぷるぷる食感が魅力の台湾発祥のスイーツ「豆花」は、Z世代を中心に次世代アジアンスイーツとして話題になっています。
そんな注目スイーツを使った「台湾豆花 パール ミルクティー／ジェラッティー」は、クルー考案のドリンクアイデアからメニュー化されました。
「クルーチャンピオンシップ」にて、400件以上の応募の中から、2度の社内選考とファンによるSNSでの投票で第1位に選ばれたメニューです☆
ドリンクのポイントとなる豆花は、ゴンチャのお茶に合うように作ったオリジナル。
ふわっと広がる、豆乳の香りとやさしい甘みが楽しめます！
芳醇なブラックミルクティーに、ゴンチャ特製の豆花ともちもちのパールを合わせ、仕上げにチョコソースをトッピングしたドリンクです☆
ラインナップは、まろやかでコクのある「ミルクティー」と、シャリシャリ食感がリッチな「ジェラッティー」の2種類。
異なる2つの食感と風味を一度に味わえ、飲むほどにハマる1杯です！
台湾豆花 パール ミルクティー
価格：（ICED/M） 650円(税込)
カスタマイズ：追加トッピングはできません
ブラックミルクティーに、豆乳を固めて作る台湾スイーツ「豆花」 と人気トッピング・パールを合わせた「台湾豆花 パール ミルクティー」
飲み進めるたびに、ぷるぷるの豆花ともちもちのパール、2つの風味と食感が楽しめます。
仕上げのチョコソースが、味わいのアクセントです☆
台湾豆花 パール ジェラッティー
価格：（FROZEN/M） 680円(税込)
カスタマイズ：甘さ・氷の量の変更、追加トッピングはできません
「台湾豆花 パール ジェラッティー」は、台湾スイーツ「豆花」と、パールを一度に味わうフローズンティー。
芳醇なブラックミルクティーの香りとともに、豆花とパールの2種類がトッピングされています。
トッピングの風味と食感にくわえ、フローズンティーのシャリシャリ食感も重なり合う、デザートのような1杯です！
豆花（トウファ）
価格：90円(税込)
豆乳を固めて作る、台湾発祥のスイーツ「豆花」も登場。
素材本来の味わいを引き立て、ゴンチャのお茶に合う特製豆花を期間限定で楽しめます☆
ふわっと広がる豆乳の香りと、やさしい甘さ、なめらかでぷるぷるの食感がポイント。
「焙じ茶 ミルクティー」や「黒糖 烏龍ミルクティー」に合わせるのがおすすめです！
ぷるぷる豆花ともちもちパール、2つの食感・風味を一度に楽しめるデザートティー。
ゴンチャの「台湾豆花 パール」は、2025年11月6日より期間限定で販売です！
