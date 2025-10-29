次世代トレンドグルメとして注目の“豆花（トウファ）”が、ゴンチャに初登場。

異なる2つの食感と風味を一度に楽しめ、飲むほどにハマる贅沢なデザートティー「台湾豆花 パール」が期間限定で販売されます☆

ゴンチャ「台湾豆花 パール」

発売日：2025年11月6日(木)

先行販売：2025年10月30日(木)〜横須賀中央店・ららぽーと豊洲店・秋葉原中央通り店

モバイルオーダー先行販売：2025年11月4日(火)〜 商品取り扱い全店にて

販売店舗：国内ゴンチャ全店 ※一部商品を販売していない店舗があります

※トッピングのみ全店で2025年11月6日(木)より販売

次なるアジアンスイーツとして注目の「豆花（トウファ）」を使用した、ゴンチャの新メニュー「台湾豆花 パール」が期間限定で登場。

なめらかでぷるぷるの台湾スイーツ「豆花」と、もちもちのパールを合わせた、台湾発祥のゴンチャらしいデザートティーです。

豆乳を固めて作る、ぷるぷる食感が魅力の台湾発祥のスイーツ「豆花」は、Z世代を中心に次世代アジアンスイーツとして話題になっています。

そんな注目スイーツを使った「台湾豆花 パール ミルクティー／ジェラッティー」は、クルー考案のドリンクアイデアからメニュー化されました。

「クルーチャンピオンシップ」にて、400件以上の応募の中から、2度の社内選考とファンによるSNSでの投票で第1位に選ばれたメニューです☆

ドリンクのポイントとなる豆花は、ゴンチャのお茶に合うように作ったオリジナル。

ふわっと広がる、豆乳の香りとやさしい甘みが楽しめます！

芳醇なブラックミルクティーに、ゴンチャ特製の豆花ともちもちのパールを合わせ、仕上げにチョコソースをトッピングしたドリンクです☆

ラインナップは、まろやかでコクのある「ミルクティー」と、シャリシャリ食感がリッチな「ジェラッティー」の2種類。

異なる2つの食感と風味を一度に味わえ、飲むほどにハマる1杯です！

台湾豆花 パール ミルクティー

価格：（ICED/M） 650円(税込)

カスタマイズ：追加トッピングはできません

ブラックミルクティーに、豆乳を固めて作る台湾スイーツ「豆花」 と人気トッピング・パールを合わせた「台湾豆花 パール ミルクティー」

飲み進めるたびに、ぷるぷるの豆花ともちもちのパール、2つの風味と食感が楽しめます。

仕上げのチョコソースが、味わいのアクセントです☆

台湾豆花 パール ジェラッティー

価格：（FROZEN/M） 680円(税込)

カスタマイズ：甘さ・氷の量の変更、追加トッピングはできません

「台湾豆花 パール ジェラッティー」は、台湾スイーツ「豆花」と、パールを一度に味わうフローズンティー。

芳醇なブラックミルクティーの香りとともに、豆花とパールの2種類がトッピングされています。

トッピングの風味と食感にくわえ、フローズンティーのシャリシャリ食感も重なり合う、デザートのような1杯です！

豆花（トウファ）

価格：90円(税込)

豆乳を固めて作る、台湾発祥のスイーツ「豆花」も登場。

素材本来の味わいを引き立て、ゴンチャのお茶に合う特製豆花を期間限定で楽しめます☆

ふわっと広がる豆乳の香りと、やさしい甘さ、なめらかでぷるぷるの食感がポイント。

「焙じ茶 ミルクティー」や「黒糖 烏龍ミルクティー」に合わせるのがおすすめです！

ぷるぷる豆花ともちもちパール、2つの食感・風味を一度に楽しめるデザートティー。

ゴンチャの「台湾豆花 パール」は、2025年11月6日より期間限定で販売です！

