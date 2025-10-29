渡邊渚、美ボディライン際立つタイトシルエットドレス姿公開「女神のような美しさ」「エレガント」の声
【モデルプレス＝2025/10/29】元フジテレビアナウンサーで現在フリーの渡邊渚が10月28日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのロングドレス姿を披露した。
【写真】28歳元フジアナ「ボディラインが綺麗に見えて」お気に入りドレス姿
渡邊は「ボディラインが綺麗に見えて、かつベロアの光沢感で上品なドレス。お気に入り」とコメントし、片方が肩紐、片方がノースリーブのデザインのタイトなシルエットなロングドレス姿を公開。美しい素肌やボディラインを見せた。
そして「＃私服」というハッシュタグも添え「着たい服をきて、好きな場所に、好きな人たちと行ける幸せを、最近噛み締めてます」と綴っている。
この投稿に、ファンからは「完璧スタイル」「綺麗すぎて目が離せない」「女神のような美しさ」「エレガント」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆渡邊渚、ノースリーブのロングドレスで美肌見せ
◆渡邊渚の投稿に反響
