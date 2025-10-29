畑芽育「シンプルアクシデント」オン眉姿披露「可愛すぎる」「理由が尊い」と反響
【モデルプレス＝2025/10/29】女優の畑芽育が10月26日、自身のInstagramを更新。短く切りそろえた前髪姿を披露した。
【写真】畑芽育「可愛すぎる」アクシデントでオン眉に
この日、畑は「はい、オン眉！！」といつものセンターパートから一新し、前髪が眉毛の上で真っ直ぐに切りそろえられた姿を披露。さらに「撮影中に着用したウィッグの毛先を整えようと 自ら櫛でコーミングしながらハサミ入れてたら 自分の前髪も巻き込んで切ってしまったというわけです。作品のために、とかではなく、シンプルアクシデントでした。どんな失敗やねん」と報告し、「順調に伸びてきてます」と現状を伝えた。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「オン眉似合ってる」「天使みたい」「理由が尊い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
