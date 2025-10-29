実写版「ONE PIECE」シーズン2、配信日は26年3月10日に決定 ルフィ役・イニャキが日本語で告知
【モデルプレス＝2025/10/29】Netflixシリーズ実写版「ONE PIECE」のシーズン2「INTO THE GRANDLINE」の配信開始日が、2026年3月10日に決定した。
【写真】実写版「ONE PIECE」興奮のバトルシーン解禁
「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の「ONE PIECE」は、尾田栄一郎氏による日本を代表する世界的人気コミックで、伝説の海賊王ゴールド・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”を巡り、モンキー・D・ルフィ率いる海賊“麦わらの一味”が大海原へと繰り出す壮大な海洋冒険ロマン。シーズン2では、常識を超えた海“偉大なる航路（グランドライン）”での大冒険が描かれる。この度、配信日の決定とともに、ONE PIECE愛、そして日本愛にあふれたルフィ役のイニャキ・ゴドイが流暢な日本語で配信日を告げる映像も解禁された。
さらに、9月から6週間にわたり毎週公開されてきた6種のキーアートでは、“麦わらの一味”の新たな冒険の地となるローグタウン、リヴァース・マウンテン、双子岬、ウイスキーピーク、リトルガーデンが描かれ、今回あの“冬島”とともに配信日が明かされた。シーズン1を凌ぐ圧倒的なスケールの世界を前にSNSでは「迫力がありすぎる」「原作のあのシーンが実写でどう描かれるか楽しみ」などと、世界中から熱視線が注がれている。
先日公開されたメイキング映像の中でイニャキ・ゴドイが「もっとデカくて、面白くなる」と強い自信をのぞかせ、ゾロを演じる新田真剣佑も「今シーズンはさらに激しい」と語っている。以前、シーズン2の撮影地である南アフリカ・ケープタウンを訪れた尾田氏が、レターの中で「現場の雰囲気も最高です！必ずシーズン1を超える傑作が生まれます！！シーズン2もお楽しみに！！」と熱を込めていた、ONE PIECEの歴史を動かす“世紀の一大プロジェクト”の新たな“冒険の夜明け”が間近に迫っている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】実写版「ONE PIECE」興奮のバトルシーン解禁
◆実写「ONE PIECE」シーズン2、配信日決定
「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の「ONE PIECE」は、尾田栄一郎氏による日本を代表する世界的人気コミックで、伝説の海賊王ゴールド・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”を巡り、モンキー・D・ルフィ率いる海賊“麦わらの一味”が大海原へと繰り出す壮大な海洋冒険ロマン。シーズン2では、常識を超えた海“偉大なる航路（グランドライン）”での大冒険が描かれる。この度、配信日の決定とともに、ONE PIECE愛、そして日本愛にあふれたルフィ役のイニャキ・ゴドイが流暢な日本語で配信日を告げる映像も解禁された。
◆ゾロ役新田真剣佑「今シーズンはさらに激しい」
先日公開されたメイキング映像の中でイニャキ・ゴドイが「もっとデカくて、面白くなる」と強い自信をのぞかせ、ゾロを演じる新田真剣佑も「今シーズンはさらに激しい」と語っている。以前、シーズン2の撮影地である南アフリカ・ケープタウンを訪れた尾田氏が、レターの中で「現場の雰囲気も最高です！必ずシーズン1を超える傑作が生まれます！！シーズン2もお楽しみに！！」と熱を込めていた、ONE PIECEの歴史を動かす“世紀の一大プロジェクト”の新たな“冒険の夜明け”が間近に迫っている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】