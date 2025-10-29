ガバッと重ねるだけ！【しまむら】40・50代に似合う♡「シャレ見えベスト」

いつもの服に重ねるだけで雰囲気を変えられるベストは、忙しい朝のコーディネートにも頼れる存在。【しまむら】で展開されているブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】には、大人世代にぴったりの「シャレ見えベスト」が登場しています。今回は、40・50代の大人女性のスタイルにマッチしそうなベストを厳選してご紹介。

きれいめニットベストでふんわりブラウスもすっきり

【しまむら】「ニットベスト」\1,969（税込）

少し肩が隠れるデザインの「ニットベスト」。ブラウスに重ねるだけで、ほどよくきちんと感もありきれいめな印象に仕上がります。ふんわり広がるシルエットのトップスも、ベストを重ねることで全体をすっきりと見せてくれそう。落ち着いた色味とシンプルなデザインで、コーデに取り入れやすそうです。

ティアードデザインで後ろ姿までぬかりなし

【しまむら】「ティアードベスト」\1,639（税込）

黒のフード付き「ティアードベスト」。前から見るとシンプルですが、後ろ姿はふんわり広がるデザインで、さりげなく大人可愛い印象に。カジュアルなフード付きながらも、落ち着いたブラックカラーで上品にまとまります。ボーダーやデニムパンツなどのカジュアルコーデに合わせてもラフになりすぎず、きれいめ派にもおすすめです。

カーデ感覚で着られるナチュラルベスト

【しまむら】「カーディガンベスト」\1,969（税込）

落ち着いた印象の袖付きベストは、大人のナチュラルコーデに自然に馴染む一枚。上部に3つボタンが付いていて、留めても外しても決まるデザイン。カーディガンのように気軽に羽織れて、シンプルなワンピースやトップスに何かプラスしたいときに重宝しそう。あたたかみのある雰囲気で、秋口から春先まで長く活躍してくれるかも。

トレンド感も楽しめるブラウンベスト

【しまむら】「ベスト」\1,419（税込）

今季のトレンドカラーでもあるブラウンのベスト。上品でやわらかそうな質感が魅力で、秋冬らしいコーディネートを楽しめそう。裾のカットデザインが、ほんのり華やかさをプラスしてくれます。デニムパンツとも好相性で、カジュアルになりすぎず大人世代に似合う品のある着こなしに。シンプルなトップスに重ねるだけで、洗練されたきれいめカジュアルスタイルが完成します。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N