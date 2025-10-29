【山粼武司 これが俺の生きる道】#40

【これが俺の生きる道】星野監督&張本勲さんからの助言に共通した「もっと自分を疑え」。だから俺は調子が良いときでも…

好調をキープしていた1996年、本塁打のタイトルを意識するようになったのは、球宴明けの8月に入ってからだった。

同僚の大豊泰昭さんが春先からキングを独走。俺は前年、16本塁打だったこともあり、「今年は背番号（22）くらい打てたらいいかな」というくらいの意識しかなかった。

それまでタイトルとは無縁だったし、あまりにも現実味がなかった。後半戦になって巨人の松井秀喜がガガガ〜ッと追い上げてきてトップに浮上し、俺は2番手、3番手で大豊さんと松井にくっついている感じだった。

スマホもない時代、ライバルの成績は翌朝のスポーツ新聞か、テレビのスポーツニュースでチェックしていた。自宅に届く中日スポーツを待ち構えるように朝4時すぎには起床。というか、新聞の中身が気になって、目が覚めるのだ。

真っ先に目を通したのが打撃30傑。

「〇〇が打ったかあ」

などとつぶやきながら、ボンヤリと数字を眺める。ひたすら1時間ぐらい見て、朝ごはんを食べて、うたた寝する毎日。

普通なら、技術向上の参考にしたり、他の選手の活躍に奮起するべきなんだろうが、30傑を見て「はあ、（トップには）遠いなあ」とため息をつくだけだった。

そんな中、本塁打王のライバルとして最も意識したのが松井だった。最後までタイトルを争ったのは松井、大豊さん、俺の3人。松井が本塁打を打ったかどうかは、夜のニュースで「今日もヒデキが打った」と騒がれていた。プロ野球ニュースを見ながら、「ああ、この打ち方だから今は調子が良いな。偶然（の本塁打）じゃない。このままならホームラン量産しそうだな」とショックを受ける日々。バッティングの参考にすることはない。ただ松井の状態を見ておきたい。そこで「やだなあ」とネガティブな気持ちになるのがお決まりだった。

うれしい悩みではあるが、注目されることへのつらさもあった。でも、タイトルなんてそんなに簡単に取れるもんじゃない。一生に一回のチャンスかもしれない。せっかくここまで来たんだから、絶対に取りたいと思っていた。

ましてライバルは松井秀喜だ。大豊さんは中日で一緒だったから、百歩譲ってタイトルを分けあってもいいかなと思ったけど、俺と松井が本塁打王を同時に取ったら、世間は「ホームランキングは松井！」となるのは目に見えていた。

松井に勝つのと、他の選手に勝つのとでは価値が違う。1本でも上回りたい。その思いがあの騒動を引き起こした。

（山粼武司／元プロ野球選手）