11月1日に配信が始まる有料サービス「DOWNTOWN+」について日本テレビが行ったアナウンスに対し、ファンが歓喜している。10月27日、日テレが同サービスに対して「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで」の過去映像を提供する意向を定例記者会見で明かしたと各メディアが報じたためだ。

この知らせに、松本のファンから歓喜の声が続々。理由はやはり、「ファンが松本人志の姿を見ることができる」からだ。松本といえば2023年12月の『週刊文春』が報じた性加害疑惑の記事に対する訴訟を起こすべく、裁判に注力するとして芸能活動を休止。実際に提訴するも、24年11月にこれを取り下げた。その後は復帰の時期が注目されてきたが、8月には同サービスが今年の11月1日に始まることが発表され、復帰日となる同日をファンが待ち望む状態が続いている。

「ガキ使」の過去映像の提供について日テレは会見で、「笑ってはいけないシリーズ」についてはすでに「Hulu」で提供済みとしたうえで、視聴者のニーズを踏まえて判断したとの趣旨の説明を行ったと報じられた。有料配信サービスという「見たい人だけが見るメディア」だからこそ松本の復帰がかなったということなのだろう。

一見すれば理にかなっていそうだが、ややもすれば、「見たい人だけが見るメディアだけの放送・配信であれば、疑惑が晴れない人物が出演していてもコンプライアンスを順守できている」といった主張を招きかねないのではないだろうか。同志社女子大学教授の影山貴彦氏（メディア論）はこう警鐘を鳴らす。

「10月24日にフジテレビで大悟さんの『松本コスプレ騒動』があったとされるのも象徴的ですが、今回の『ガキ使』の映像提供は、日テレにとって松本さんを自局の地上波の番組に戻せるか否かを試す“大いなる観測気球”と言っていいでしょう。うがった見方をすれば、同局が吉本興業および松本さんサイドと、他局よりもハイレベルな関係を維持しておきたいという思いの表れだと解釈される可能性すらあるでしょう。ただ、これらを鑑みても、今回の日テレの判断からは『有料配信ならコンプライアンスから自由なのか？』という疑問は、どうしても導き出せてしまいます」

影山氏はこの疑問について、自らの立場としては「配信だからといってコンプライアンスから自由とは限らない」としたうえで、こう指摘する。

「今回の『ガキ使』の映像提供は、しっかりと議論の場に上げなければならないもので、視聴者の反応をうかがいつつ小出しを続けていっていいものではありません。多くのメディアが運用開始のリリースと共に提灯記事と批判されても仕方がないニュースを配信しており、望ましくない状況となっています。社会全体で思考停止に陥らず、是非、議論をしていただきたいと思っております」

どこか性急さが漂っている「DOWNTOWN+」のリリースだが、大事な問題を置いて行ってしまっているかのようだ。

