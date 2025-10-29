鈴木京香57歳、東京国際映画祭のドレスショットが「まさに国宝級」「魅力的で美しい」と話題
女優・鈴木京香のスタッフインスタグラムが、29日までに更新。「第38回東京国際映画祭」からドレスを纏った鈴木のオフショットを公開すると、美しさに反響が集まっている。
【写真】鈴木京香ら『栄光のバックホーム』チームの豪華な集合ショット
27日に行われた「第38回東京国際映画祭」に映画『栄光のバックホーム』チームで登場した鈴木。スタッフは「鈴木は映画『#栄光のバックホーム』チームで横田慎太郎さんのグローブとともにレッドカーペットを歩かせていただきました 公開まであとひと月。映画祭では、11月1日と4日に上映されます。多くの方に慎太郎さんのことを知っていただきたいです!! 是非劇場へお越しください」とつづり、集合ショットやソロショットを公開した。
ボルドーカラーのドレスを纏った鈴木の美しい姿にファンは魅了され「まさに国宝級」「魅力的で美しい」「めちゃめちゃ気品漂うファッションですわ」「きれいやなぁー 好きすぎる」と絶賛の声を上げている。
■鈴木京香（すずき きょうか）
1968年5月31日生まれ、宮城県出身。1989年に映画『愛と平成の色男』でデビュー。以降、映画、テレビドラマ、舞台で数多くの作品に出演し、幅広い役柄を演じている。映画の主な出演作に、『ラヂオの時間』『39 刑法第三十九条』『血と骨』『沈まぬ太陽』など。第28回日本アカデミー賞 最優秀主演女優賞をはじめ受賞歴も多数。
引用：「鈴木京香」スタッフ公式インスタグラム（＠kyokasuzuki_official）
