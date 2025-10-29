【きょうから】「ケンタランチ」で人気バーガーセット2種が590円 通常価格より260円おトク
日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン（以下：KFC）店舗で、きょう29日から11月25日までの期間限定で、「ケンタランチ」の人気バーガーセット2種、『チキンフィレバーガーセット』と『和風チキンカツバーガーセット』を各590円で販売する。
【写真】人気“和カツ”がおトクに
平日・土日ともに、午前10時から午後3時のランチタイムで楽しめる「ケンタランチ」では、KFC自慢の「オリジナルチキン」やボリュームのあるバーガー、手軽に食べられるツイスターなど、ランチタイムを充実させるラインナップを用意。今回、期間限定で『ケンタランチ チキンフィレバーガーセット』と『ケンタランチ 和風チキンカツバーガーセット』の2種を、それぞれ通常価格より260円おトクな590円で提供する。
1983年に発売され、40年以上の歴史を持つ『チキンフィレバーガー』は、創業者カーネル・サンダースが編み出した11種類のハーブ＆スパイスで味付けされたジューシーなチキンフィレと、オリーブオイル入りマヨソースの組み合わせが特徴。95年に発売され、“和カツ”の愛称で親しまれてきた『和風チキンカツバーガー』は、醤油風味のテリヤキソースをたっぷり絡めたチキンカツに、マヨソースと千切りキャベツを組み合わせた、バランスのよい味わいが魅力となっている。
