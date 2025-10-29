【カイロ＝田尾茂樹】パレスチナ自治区ガザ各地で２８日、イスラエル軍の攻撃があり、パレスチナ通信によると、住民１０人以上が死亡した。

ガザでは、イスラム主義組織ハマスによる停戦合意違反を主張するイスラエル軍の散発的な攻撃が後を絶たず、停戦の先行きは不透明感を増している。

攻撃は北部ガザ市のシファ病院付近や、シャティ難民キャンプ、南部ハンユニスなどであったという。

首相府の声明によると、これに先立ち、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相は、ハマス側が停戦合意に違反したとして「強力な攻撃」を実施するよう命じていた。声明は違反内容について言及していないが、ロイター通信が伝えた軍当局者の話では、ハマスがガザのイスラエル支配地域で、軍を攻撃したとしている。

これに対し、ハマスは２８日の声明で軍攻撃への関与を否定した上で、イスラエルの攻撃が合意違反だと訴えた。攻撃はガザに残る人質の遺体捜索や回収を妨げているとし、この日予定していた遺体の返還を延期すると明らかにした。

ガザ保健当局によると、１０日の停戦発効後、イスラエル軍の攻撃によるガザでの死者は９０人以上となっている。

攻撃を受け、トランプ米大統領は２９日、日本から韓国に向かう大統領専用機内で記者団に「兵士を殺されたのだから、イスラエルは報復すべきだ。必要ならハマスなど簡単に排除できる」と述べつつも、停戦は揺るがないとの考えを示した。