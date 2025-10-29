ゴンチャに“豆花”が初上陸、ぷるぷる×もちもちの新食感『台湾豆花 パール』が11・6より登場
ゴンチャが、台湾発祥の人気スイーツ“豆花（トウファ）”を使った新商品『台湾豆花 パール』を11月6日より期間限定で発売する。なめらかでぷるぷるの豆花と、もちもち食感のパールを組み合わせたデザートティーで、ゴンチャにとって“豆花”を使用したメニューは今回が初めてとなる。
【写真】ぷるぷるっ！飲むほどにハマる豆花（トウファ）
『台湾豆花 パール』は、芳醇なブラックミルクティーに、豆乳を固めて作る特製豆花とパールを合わせた一杯。仕上げにはチョコソースをトッピングし、飲むたびに変化する味わいを楽しめる。ラインナップは、まろやかな『ミルクティー』と、シャリシャリとした食感が特徴の『ジェラッティー』の2種類が登場する。
今回の商品は、クルーの発案から生まれた企画「クルーチャンピオンシップ」で約400件の応募の中からSNS投票により1位を獲得し、商品化が決定したもの。お茶に合うように仕上げた豆花は、ふわっと広がる豆乳の香りとやさしい甘さが特徴だ。
発売に先がけ、10月30日からは横須賀中央店、ららぽーと豊洲店、秋葉原中央通り店の3店舗で先行販売を実施。また、モバイルオーダーでは11月4日から先行受付が始まる。
【商品情報】
『台湾豆花 パール ミルクティー』650円（ICED／M）
ブラックミルクティーに、豆乳を固めて作る台湾スイーツ「豆花（トウファ）」 と人気トッピング・パールを合わせている。飲み進めるたび、ぷるぷるの豆花ともちもちのパール、2つの風味と食感が楽しめる。仕上げのチョコソースが、味わいのアクセントに。
『台湾豆花 パール ジェラッティー』680円（FROZEN／M）
台湾スイーツ『豆花（トウファ）』と、パールを一度に味わうフローズンティー。芳醇なブラックミルクティーの香りとともに、豆花とパールの2種類のトッピングの風味と食感、さらにはフローズンティーのシャリシャリ食感も重なり合う、デザートのような1杯。
『豆花（トウファ）』90円
豆乳を固めて作る、台湾発祥のスイーツ。素材本来の味わいを引き立て、ゴンチャのお茶に合う特製豆花です。ふわっと広がる豆乳の香りと、やさしい甘さ、なめらかでぷるぷるの食感が楽しめる。『焙じ茶 ミルクティー』や、『黒糖 烏龍ミルクティー』に合わせるのがおすすめ。
