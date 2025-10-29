

2017年 ジュネーブモーターショー（筆者撮影）

【写真】筆者が見てきた日欧米、中国、ASEANのモーターショー

長く「東京モーターショー（TMS）」として親しまれた日本の国際自動車ショーが、前回（2023年）の開催から「ジャパンモビリティショー（JMS）」と名称を変えている。

これは、電動化や自動運転をはじめ、多様な「モビリティ」へと変わりゆく自動車の変革を受けてのもの。世界的にもモーターショーのあり方は、変わりつつある。その背景と世界のモーターショー事情をレポートしよう。

世界5大モーターショー「昭和→平成」の変化

その国の自動車業界が総力をあげて注力する一大イベントが、モーターショーだ。そのモーターショーに変化の時代が訪れている。その変化の最先端を行くのが日本だ。

日本でのモーターショーは、1954年の第1回「全日本自動車ショウ」に始まり、1964年の第11回開催から「東京モーターショー」と名前をかえつつ、おおよそ2年一度、たくさんの人を集める国内最大の自動車イベントとして実施されていた。



1977年 第22回東京モーターショー（写真：日産自動車）

昭和の時代には、フランクフルトモーターショー（ドイツ）、パリサロン（フランス）、ジュネーブモーターショー（スイス）、デトロイトモーターショー（アメリカ）を加えた「世界5大モーターショー」のひとつに。国際的なイベントとして、世界中から注目を集める存在となっていた。

ところが平成の時代となり、インターネットが普及するとともに、5大モーターショーの存在感は徐々に小さなものとなってゆく。

東京モーターショーの来場者数でいえば、1991年の201万人を頂点に減ってゆき、2017年には、ついに半分以下の77万人までに落ち込んだ。



2017年 東京モーターショー トヨタブース（筆者撮影）

そこで日本の自動車業界は、2019年の開催にあたり新しい方針を打ち立てた。それが「オールジャパン」を合言葉に、自動車業界以外の産業を呼び込むことであった。

それまでの「クルマが並ぶ」というイベントではなく、日本の最先端技術を集めたテーマパークのようなイベントを志向したのだ。

その改革に率先して臨んだのが、トヨタである。なんとトヨタのブースの展示は、すべてが未来に向けたコンセプトカーであり、量産車が1台もないという驚きの内容だった。

そして、その新しい試みは成功。2019年「第46回東京モーターショー」の来場者数は、130万人に回復したのだ。



2019年 東京モーターショー（筆者撮影）

コロナ禍となる2021年の開催中止を挟み、2023年開催から東京モーターショーは、新たにジャパンモビリティショーと名前を変更。オールジャパンによる「モビリティ×エンターテインメントの祭典」という路線を歩み始めた。

第1回の2023年は来場者数111万人を記録。コロナ禍明けと考えれば、上々の滑り出しだといえる。

苦戦する欧米のモーターショー

東京モーターショーが平成の時代に来場者数を減らしていったように、欧米のモーターショーも同様の道を歩んでいた。

具体的には、先に5大モーターショーとしてあげた東京以外のフランクフルト、パリ、ジュネーブ、デトロイトである。



2017年 デトロイトモーターショー（筆者撮影）

インターネットのない昭和の時代、東京を含む世界5大モーターショーは、世界中の自動車メーカーとメディアが集まる、国際的なイベントであった。

どこのモーターショー会場にも、日欧米の自動車メーカーがズラリと並んで、華々しく新型車を発表し、それをメディアが取材して世界中にニュースとして発信していた。

ところが1990年代後半になってインターネットが普及するにつれ、そうした発表の場としてのモーターショーの重要度は下がる。メーカーによる事前発表やネットメディアによる速報が流れるようになったからだ。



2013年 フランクフルトモーターショー（筆者撮影）

そして2010年代になると、少しずつ各会場での顔ぶれが変わってゆく。自国開催には出展しても、海外のモーターショーには出ない自動車メーカーが増えてゆくのだ。

気が付けば、東京モーターショーは日系メーカーばかり、デトロイトはアメリカ・ブランドと日系のみ、フランクフルトはドイツ中心、パリはフランス中心、ジュネーブはイタリアと、その他の小さなブランドばかりとなってゆく。

つまり、インターナショナル（国際的）ではなく、ドメスティック（国内的）なイベントへと意味合いを変えていったのだ。





2018年 パリサロン（筆者撮影）

その結果、各国のモーターショーは開催が苦しくなってゆく。フランクフルトやパリのモーターショーに行けば、行くたびに出展が減って、2010年代終盤には会場がガラガラに……と寂しさを感じたものだ。

デトロイトは、同時期に開催される最新のテックイベントであるCESの勢いに押され、開催時期を毎年恒例の1月から6月に一時変更したほどであった（2025年開催は1月に戻っている）。

また、ジュネーブモーターショーは、自国（スイス）に自動車メーカーが存在していないこともあり、その転落は極端であった。



2016年 ジュネーブモーターショー

コロナ禍を挟んだ2024年は5年ぶりに開催されたが、出展メーカーが激減。2019年開催の約60万人という来場者数に対して、2024年開催は17万人弱にとどまった。

その結果、ジュネーブモーターショーは今後、自国での開催を断念し、カタール・ドーハでのサブイベントに注力するという。

毛色は違えど活況の中国とASEANのモーターショー

苦戦する日欧米のモーターショーに対して、アジアのモーターショーは、まったく逆の道を歩んでいる。

経済成長と自動車の普及に合わせるように、モーターショーは活況だ。



2025年 上海モーターショー（筆者撮影）

今や世界一の自動車市場となった中国には、地元中国だけでなく、日欧米の世界中の自動車メーカーが参加している。まさにインターナショナルな顔ぶれだ。

ただし、発表されるクルマは中国国内向けであり、厳密にはドメスティックな内容だ。それでも規模でいえば、間違いなく世界最大の市場に見合う、世界最大級のイベントとなっている。

ASEANは、それほど大きな市場ではないが、やはりモーターショーはとても人気のあるイベントだ。ただし、その目的は日欧米と異なる。

ASEANでのモーターショーは、「自動車の即売会」なのだ。展示車のほとんどが量産車であり、クルマの横に立つのはコンパニオンではなく、販社の営業スタッフ。持っているのは、ローンの支払い試算表だ。



2013年 バンコクモーターショー（筆者撮影）

展示スペースの裏には広い商談コーナーがあり、横にはローン手続きを行うための銀行の出張窓口もある。来場者は、モーターショーの現場でライバルメーカーのクルマを見て、触って、価格を比較して、その場で契約を行う。

大きな買い物をする場なのだから、当然、来場者もそれを迎える側も気合満点だ。それは盛り上がるだろう。



2024年 インドネシアモーターショー（筆者撮影）

日欧米とは状況が異なるものの、アジアのモーターショーが、非常に熱気あふれるものであることは間違いない。

最先端のモーターショーを体験してほしい

成熟しきった市場として斜陽傾向であり、世界的な発信の場ではなくなった日欧米のモーターショーの元気がなくなるのは、ある意味当然のことだろう。

ちなみに、ドイツも2021年より開催地をフランクフルトからミュンヘンに移し、「IAAモビリティ」として自動車に限らず、広く産業界からの参加を受け入れている。

ある意味、日本と同様の狙いで、新たな道を歩み始めているのだ。「クルマからモビリティへ」の路線変更という意味では、日本とドイツのモーターショーは世界最先端といっていい。



そういう意味で、10月30日に開幕するJMS2025は、世界のモーターショーの最先端をゆくものとなるだろう。エンターテインメントという点でドイツと日本を比べれば、どちらかといえば日本の方が上のはず。

ぜひとも世界最先端のモーターショーの楽しさをジャパンモビリティショー2025で実感してほしい。

（鈴木 ケンイチ ： モータージャーナリスト ）