日本ラグビー協会は29日、欧州遠征「リポビタンDツアー2025」の参加メンバー38人（FW21人、BK17人）を発表した。この日出国し、11月1日（日本時間2日）に南アフリカ、8日にアイルランド、15日（日本時間16日）にウェールズ、22日にジョージアとそれぞれ対戦する。

25日のオーストラリア戦で活躍したHO江良颯（24＝東京ベイ）が負傷離脱。原田衛（26）もパシフィック・ネーションズカップの途中から負傷離脱しており、日本を代表するHO2人が不在となった。今回選出されたHOは、佐藤健次（22＝埼玉）、佐川奨茉（23＝相模原）、平生翔大（23＝東京SG）の3人。佐藤が5キャップ、佐川と平生はともに0キャップという経験の浅い若手メンバーで臨むこととなる。代表未経験組は、HOの2人を含む計12人が選出された。

オーストラリア戦にフル出場したFB矢崎由高（21＝早大3年）も選出。関東大学対抗戦で現在4戦全勝で単独首位の早大は11月2日に帝京大戦、23日に慶大戦を控えているが、矢崎を欠くことになりそうだ。早大の大田尾竜彦監督は今月26日の青学大戦後に「彼は早稲田として優勝したい気持ちも強いし、キャリアのところもある。日本にとっての若い才能というのもある」と複雑な胸中を明かしていた。

日本代表合宿参加メンバーは以下の38人。

＜FW＞

・祝原 涼介（横浜）3C

・小林 賢太（東京SG）5C

・古畑 翔（埼玉）0C

・木原 三四郎（東京SG）0C

・竹内 柊平（東京SG）20C

・為房 慶次朗（東京ベイ）16C

・佐藤 健次（埼玉）5C

・佐川 奨茉（相模原）0C

・平生 翔大（東京SG）0C

・伊藤 鐘平（BL東京）0C

・エピネリ・ウルイヴァイティ（相模原）8C

・ジャック・コーネルセン（埼玉）25C

・ワーナー・ディアンズ（ハリケーンズ）28C

・ハリー・ホッキングス（東京SG）0C

・山本 秀（BR東京）0C

・デーヴィット・ヴァンジーランド（東京ベイ）0C

・ベン・ガンター（埼玉）15C

・下川 甲嗣（東京SG）19C

・タイラー・ポール（東京ベイ）1C

・リーチ・マイケル（BL東京）90C

・マキシ・ファウルア（東京ベイ）20C

＜BK＞

・斎藤 直人（トゥールーズ）24C

・土永 旭（横浜）0C

・福田 健太（東京SG）6C

・藤原 忍（東京ベイ）17C

・小村 真也（トヨタ）0C

・李 承信（神戸）25C

・池田 悠希（BR東京）1C

・広瀬 雄也（東京ベイ）4C

・ディラン・ライリー（埼玉）34C

・チャーリー・ローレンス（相模原）5C

・石田 吉平（横浜）6C

・植田 和磨（神戸）0C

・長田 智希（埼玉）22C

・ティエナン・コストリー（神戸）10C

・伊藤 耕太郎（BR東京）0C

・サム・グリーン（静岡）4C

・矢崎 由高（早大）6C

※エピネリ・ウルイヴァイティと斎藤直人は南アフリカ戦後に合流予定。