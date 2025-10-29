【ラグビー日本代表】欧州遠征メンバー発表 早大FB矢崎由高を選出 HOは代表未経験の2人抜てき
日本ラグビー協会は29日、欧州遠征「リポビタンDツアー2025」の参加メンバー38人（FW21人、BK17人）を発表した。この日出国し、11月1日（日本時間2日）に南アフリカ、8日にアイルランド、15日（日本時間16日）にウェールズ、22日にジョージアとそれぞれ対戦する。
25日のオーストラリア戦で活躍したHO江良颯（24＝東京ベイ）が負傷離脱。原田衛（26）もパシフィック・ネーションズカップの途中から負傷離脱しており、日本を代表するHO2人が不在となった。今回選出されたHOは、佐藤健次（22＝埼玉）、佐川奨茉（23＝相模原）、平生翔大（23＝東京SG）の3人。佐藤が5キャップ、佐川と平生はともに0キャップという経験の浅い若手メンバーで臨むこととなる。代表未経験組は、HOの2人を含む計12人が選出された。
オーストラリア戦にフル出場したFB矢崎由高（21＝早大3年）も選出。関東大学対抗戦で現在4戦全勝で単独首位の早大は11月2日に帝京大戦、23日に慶大戦を控えているが、矢崎を欠くことになりそうだ。早大の大田尾竜彦監督は今月26日の青学大戦後に「彼は早稲田として優勝したい気持ちも強いし、キャリアのところもある。日本にとっての若い才能というのもある」と複雑な胸中を明かしていた。
日本代表合宿参加メンバーは以下の38人。
＜FW＞
・祝原 涼介（横浜）3C
・小林 賢太（東京SG）5C
・古畑 翔（埼玉）0C
・木原 三四郎（東京SG）0C
・竹内 柊平（東京SG）20C
・為房 慶次朗（東京ベイ）16C
・佐藤 健次（埼玉）5C
・佐川 奨茉（相模原）0C
・平生 翔大（東京SG）0C
・伊藤 鐘平（BL東京）0C
・エピネリ・ウルイヴァイティ（相模原）8C
・ジャック・コーネルセン（埼玉）25C
・ワーナー・ディアンズ（ハリケーンズ）28C
・ハリー・ホッキングス（東京SG）0C
・山本 秀（BR東京）0C
・デーヴィット・ヴァンジーランド（東京ベイ）0C
・ベン・ガンター（埼玉）15C
・下川 甲嗣（東京SG）19C
・タイラー・ポール（東京ベイ）1C
・リーチ・マイケル（BL東京）90C
・マキシ・ファウルア（東京ベイ）20C
＜BK＞
・斎藤 直人（トゥールーズ）24C
・土永 旭（横浜）0C
・福田 健太（東京SG）6C
・藤原 忍（東京ベイ）17C
・小村 真也（トヨタ）0C
・李 承信（神戸）25C
・池田 悠希（BR東京）1C
・広瀬 雄也（東京ベイ）4C
・ディラン・ライリー（埼玉）34C
・チャーリー・ローレンス（相模原）5C
・石田 吉平（横浜）6C
・植田 和磨（神戸）0C
・長田 智希（埼玉）22C
・ティエナン・コストリー（神戸）10C
・伊藤 耕太郎（BR東京）0C
・サム・グリーン（静岡）4C
・矢崎 由高（早大）6C
※エピネリ・ウルイヴァイティと斎藤直人は南アフリカ戦後に合流予定。