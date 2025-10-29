『Popteen vs egg MODELS CRUSH』の#1が放送。藤田ニコルが、『Popteen』の現役モデルたちを見て「絶望…」「悲しい」など、憤りをあらわにするヒトコマに注目が集まっている。

【映像】藤田ニコルが「絶望」したモデルたち（全身あり）

『Popteen vs egg MODELS CRUSH』は、人気モデルたちによるバトルリアリティショー。人気ティーン雑誌『Popteen』と『egg』の初コラボ雑誌刊行が決定し、合同雑誌の表紙と誌面のページをかけた二誌合同の一大オーディションプロジェクトが開催された。同番組は、オーディションの一部始終に密着しモデルたちの真剣勝負の様子に迫る。番組MCは藤田ニコルとゆうちゃみが務める。

オーディション初日のこと。番組MCの藤田とゆうちゃみは、専属モデルたちの様子を内緒でモニタリングしていた。

楽しいモニタリングかと思いきや、『Popteen』専属モデルたちを見た藤田は硬い表情を浮かべた。「誰も金髪とかいないんだ。これが『Popteen』なのかがわからなすぎる。けっこう絶望…」と、同じような服装で似たような髪型をしたモデルたちの姿に絶句。ゆうちゃみも「できるだけ肌を見せるかも」とアピールが足りないことに疑問の声をあげた。

『Popteen』の専属モデルとして一時代を築いた藤田。最近は雑誌をチェックしていなかったことを反省しつつも、現役の専属モデルたちの姿を目の当たりにしてかなりショックを受けたようだ。インタビューで藤田は「本当にPopteenモデルなのかな？というのが正直な感想です」と辛辣な意見を述べた。続けて「どれだけ目立てるか、どれだけ自分が作った個性をみんなに浸透してもらうか、自分のファッションを真似してもらって応援してもらうのかもそうだし。アプローチの仕方、どうやってモデルの仕事をしてるのだろうと思います」と現役モデルたちの仕事観を心配した。

その後、なにも知らないモデルたちの前に藤田が登場。藤田がpopteenモデルに強みを尋ねると、現役モデルたちは「いろんな個性の方がいる」と回答。感じていたことと真逆の答えに、藤田は真顔で「どの辺に個性があるの？みんなデニムで、同じ色味で」とチクリ。モデルたちと対面した後のインタビューでは藤田は「悲しかったですね」と胸中を明かした。