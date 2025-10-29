元「雨上がり決死隊」のお笑いタレント・蛍原徹（57）が、28日放送のカンテレ「ちゃちゃ入れマンデー」（火曜後7・00）に出演。思わず出てしまう“関西的表現”を明かした。

この日は「知れば知るほどステキやん！関西弁の新ジョーシキSP」として、関西人が多用すると言われるオノマトペを調査。街頭インタビューでは、道案内で角を曲がる時の表現として「ピッと曲がる」、ソースを掛ける時には「チョロっと」「ドバッと」などの擬態語が飛び出した。

これを受けて、お笑いタレントの東野幸治が「ホトちゃんは元々、門真出身でバリバリ大阪」という蛍原は「僕今57歳で、東京に住みだしたのが28なのよ。だからちょうど、東京と大阪と半々ぐらい」と振り返った。

そのため東野が「じゃあ擬音の使い方、オノマトペ。キューとかピューとかグイッとか。ゴルフをしててドライバーで曲がった時に、どういう擬音を」と聞くと、蛍原は「あっ！たしかに。“ブリーンって行った”って言うわ」と思い返した。

するとフリーアナウンサーの山本浩之は「とっさにそういう言葉が出るっていうのは、やっぱり大阪出身やから」と感心。蛍原も「ですね」と納得したが、東野が「僕とかホトちゃんとか（ますだおかだの）岡田師匠は、家が東京で半分以上東京やから」と切り出した。

そして、自身の変化について「なんか僕らの使う関西弁も、ちょっと標準語寄りというか」と、薄まっていることを打ち明けると、「メッセンジャー」黒田有は「我々大阪人からすると、魂を売った人間って言われてる」とツッコミ。東野は「全然！魂は常に、関西テレビのココ（スタジオ）にずっと。ココに埋めてんねん」と笑いを交えて強調したが、黒田に「ないないない！」と全力で否定されていた。