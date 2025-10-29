『GREEN×EXPO』で大阪万博の大屋根リングに“新たな生命” 出展概要を初公表
GREEN×EXPO協会は29日、2025年11月4日に開催500日前を迎えるにあたって『GREEN×EXPO 2027』の準備状況を知らせるためにVillage出展、花・緑出展の出展概要を初公表した。
【写真】ミャクミャク人気に続ける？指ハートを作るトゥンクトゥンク
都内では同日『GREEN×EXPO 2027』開催500日前記者発表会が開かれ、『GREEN×EXPO』の公式アンバサダーを務める俳優の芦田愛菜が参加。『GREEN×EXPO 2027』の思いを語ったほか、公式キャラクター「トゥンクトゥンク」との対面を喜んだ。
「Village出展」は、市民や企業など多様な参加者が、コンセプトを共有しながら「幸せを創る明日の風景」を創り上げる共創事業。GREENの力と産業活動が融合した姿を示し、「幸せを創る明日の風景」を感じさせる屋外空間（庭園、広場等）や展示施設で、独自の体験やコンテンツを提供する。今回は、8者の出展概要が初公開となった。
以下、概要
・KTグループ
「必要な時に必要な場所へ『くるまたち』が『エネルギー』を運び、皆さまを笑顔にします」
・NTT東日本
「NTT東日本は『産業・自然・文化』が調和し、幸せがめぐる“Well-beingな社会”を体験型で表現いたします」
・大林組
「大林グループが目指す『地球・社会・人』の調和した世界観を、是非体感しに来てください」
・三菱グループ（三菱国際園芸博覧会総合委員会）
「幸せな明日に向けて、『自然と人、社会との共生』の重要性を楽しみながら再確認して、みんなで取り組むきっかけにつながるような展示を目指します！」
・鹿島建設
「『（仮称）KAJIMA TREE』。それは自然と人の明日の物語。大阪・関西万博の大屋根リングの木材が、先端技術により新たな命を吹き込まれ、GREEN×EXPOのシンボルとして生まれ変わります（※鹿島は大阪・関西万博の大屋根リングの木材の契約候補者）」
・東邦レオ
「ノモの国を『STUDIO』として再生します。循環から生まれる新しい体験を感じてください」
・竹中グループ
「脱炭素、資源循環、自然共生を調和させ、地球の恵みを回復・再生し、創造性豊かに暮らす社会を目指します」
・住友林業
「1691年の創業以来、森や木、植物と歩んできた住友林業ならではの展示・体験を提供します」
「花・緑出展」では、花と緑のプロフェッショナルが、ここでしか見られない庭園や花壇、生け花やフラワーアレンジメント、盆栽、新品種・希少種など、多種多様な花・緑の作品を出展する。会場では、屋外空間や屋内展示施設で美と技術の競演を楽しめる。今回は、5者の出展概要が初公開となった。
以下、概要
・玉川大学・玉川学園
「自然と学びが響きあう空間を来場者と共に創り上げる“体験型展示”」
・日本造園建設業協会 東北総支部
「2027年国際園芸博覧会東北六県ガーデンプロジェクト東北奥路地（TOHOKU OKUROJI）その一歩が東北への旅のはじまり」
・ハクサン
「PW（PROVEN WINNERS）の植物を活用し、日本の猛暑にも対応できる、ローメンテナンスで楽しめるサステナブルガーデンを提案します」
・JFTD 花キューピット
「2027 JAPAN CUP 他 花の魅力を世界へ GREEN×EXPO 2027（横浜）から 花の魅力を発信します！」
・日本フラワーデザイナー協会
「フラワーデザインで、持続可能で幸せな未来を彩る喜びをお届けします」
『GREEN×EXPO 2027』は、2027年3月19日から9月26日まで、神奈川県横浜市の旧上瀬谷通信施設で開催される。
