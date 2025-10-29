¡Öµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡×24ºÐ¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥â¥Ç¥ëÈþ½÷¡¢¹ðÇò¤µ¤ì¤ë¤â¿¶¤Ã¤¿Ç¯¾å¥¤¥±¥á¥ó¤ÈºÆ²ñ¤·ÎÞ¤Î¥Ï¥°
¡¡10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢ABEMA¤Îº§³è¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥¬¡¼¥ë¥ª¥¢¡¼¥ì¥Ç¥£¡¼ ¥·¡¼¥º¥ó2¡ÙÈÖ³°ÊÔ¤¬ÊüÁ÷¡£24ºÐ¤Î¥â¥Ç¥ëÈþ½÷¤¬¡¢¹ðÇò¤µ¤ì¤ë¤âÃÇ¤Ã¤¿Ç¯¾å¥¤¥±¥á¥ó¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¥Ï¥°¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û24ºÍ¥â¥Ç¥ëÈþ½÷¡¢ÂçÃÀ¤¹¤®¤ëÄ¶¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó»Ñ¡ÊÁ´¿È¤¢¤ê¡Ë
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢·ëº§´êË¾¤ò»ý¤Ä20Âå½÷À¤Î¡È¥¬¡¼¥ë¡É4¿Í¤È¡¢30Âå½÷À¤Î¡È¥ì¥Ç¥£¡É4¿Í¤¬¡¢2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëº§³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËºÇ½ªÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢º£²ó¤ÏÈÖ³°ÊÔ¤È¤·¤Æ½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Î¤½¤Î¸å¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡24ºÐ¥â¥Ç¥ëÈþ½÷¡¦¥Ê¥Ä¥¤Ï¡¢½éÂÐÌÌ¤Ç°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿31ºÐ¤Î¹â¿ÈÄ¹¥¤¥±¥á¥ó¡¦¥Ò¥í¤Ë°ìÅÓ¤Ê»×¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ò¥í¤¬Â¾¤Î½÷À¤Ë¿´¤òÍÉ¤é¤¹ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢¼¡Âè¤Ëµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥Ê¥Ä¥¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë34ºÐ¤ÎÌôºÞ»Õ¡¦¥¿¥«¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢¥Ò¥í¤È¥¿¥«¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤ä¤¬¤Æ¥Ê¥Ä¥¤Ø¤ÎÎø¿´¤ò¼«³Ð¤·¤¿¥Ò¥í¤Ï¡¢ºÇ½ªÆü¤Î¹ðÇò¥¿¥¤¥à¤Ç»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤â¡¢¥Ê¥Ä¥¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¿Í¤¬Â¾¤Ë¤¤¤ë¡×¤ÈÃÇ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ê¥Ä¥¤Ï¥¿¥«¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¬¡¢¥¿¥«¤Ï·òµ¤¤Ë¼«Ê¬¤ò»×¤¤Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿22ºÐ¤Î¥®¥ã¥ë·ÏÈþ½÷¡¦¥ë¥Ê¤òÁª¤Ó¡¢¥Ê¥Ä¥¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¼ºÎø¤È¤¤¤¦·ëËö¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥Ê¥Ä¥¤È¥Ò¥í¤Ï4¥ö·î¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¡£º£²ó¤Ï¡¢2½µ´Ö¤ÎÎ¹¤Ç¤Ïµ¤»ý¤Á¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤ÇÆ±À³À¸³è¤òÁ÷¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤Ë1¸®¤Î²È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢3»þ´Ö¸ÂÄê¤ÎÆ±À³¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÎÁÍý¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢Â«¤Î´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤òËþµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¿©»ö¤ò½ª¤¨¤¿2¿Í¤Ï¡¢Ìë¤ÎÀî±è¤¤¤ò»¶Êâ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¤½¤³¤ÇÎø°¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¡¢¡Ö¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¡© ·Ò¤¬¤Ê¤¤¡©¡×¤Î¤É¤Á¤é¤«¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°¡×¤òÁª¤ó¤À2¿Í¤Ï¡¢Îø¿Í¤Ä¤Ê¤®¤Ç¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤Î¸«¤¨¤ëÌëÆ»¤òÊâ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö½ª¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡×¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Û¤ÉÁá¤¤¤â¤ó¤Ê¡×¤ÈÌ¾»ÄÀË¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤¹Ãæ¡¢¥Ò¥í¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÎ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ï¥Ê¥Ä¥¤Ë·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Î¡Ê¹ðÇò¤Î¡Ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢²¶¤Ï¤â¤¦¸å²ù¤Ê¤¤¡×¡Öº£¤â¤½¤Î»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥Ê¥Ä¥¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ò¥í¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¥Ê¥Ä¥¤Ï»×¤ï¤ºÎÞ¡£¡Ö¥Ê¥Ä¥¤âÎ¹¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¿¤«¤é¡¢º£Æü²ñ¤¨¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È¥Ç¡¼¥È¤È¤«¤â¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤·¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¥Ò¥í¤Î¤³¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡µ¤»ý¤Á¤ò³Î¤«¤á¹ç¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¡Öº£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®¤¤¥Ï¥°¡£Êú¤¤·¤á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Öµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ÊÂçºå¡×¡Ö¤â¤¦µïºÂ¤í¤¦¤«¤Ê¡×¤È¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£