による実写版「ONE PIECE」シーズン2、“INTO THE GRANDLINE”が2026年3月10日より世界独占配信開始となることが初めて発表された。新たなポスター画像と場面写真が届いている。

(C) 尾田栄一郎/集英社

世は大海賊時代。偉大なる海賊・赤髪のシャンクスに憧れる少年ルフィは、シャンクスと海での再会を約束。それから数年後、成長したルフィは海賊王を目指して大海原へ。

シーズン1では、“東の海（イーストブルー）”を舞台に、ルフィ（演：イニャキ・ゴドイ）が数々の強敵に立ち向かいながら、ゾロ（演：新田真剣佑）、ナミ（演：エミリー・ラッド）、ウソップ（演：ジェイコブ・ロメロ）、サンジ（演：タズ・スカイラー）ら信頼できる仲間たちと出会っていく姿が描かれた。シーズン2の舞台となるのは、世界中の海賊が集い、気候は荒れ狂い、常識を覆す生物たちがはびこる“偉大なる航路（グランドライン）”だ。

(C) 尾田栄一郎/集英社

描かれるのは、原作コミックでもお馴染みの印象的な舞台。“始まりと終わりの町”と呼ばれる地・ローグタウン。4つの運河が合流し“偉大なる航路（グランドライン）”への入口となるリヴァース・マウンテン。ゴーイング・メリー号の行く手を阻む巨大クジラ・ラブーンが居る双子岬。巨大なサボテンが目立つ“謎の町”ウイスキーピーク。太古の生物や巨人族が生息すると言われる島リトルガーデン。そしてトニートニー・チョッパーの故郷である寒冷な気候の“冬島”ドラム王国だ。

(C) 尾田栄一郎/集英社

ルフィ役のイニャキ・ゴドイが日本語でメッセージを語る映像も公開されている。

Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2は2026年3月10日（火）より世界独占配信。