【タマモクロス】 受注期間：10月28日～12月24日 2026年9月 発売予定 価格：26,800円

ファット・カンパニーは、フィギュア「タマモクロス」を2026年9月に発売する。受注期間は12月24日まで。価格は26,800円。

本製品は、アニメ「ウマ娘 シンデレラグレイ」より、“白い稲妻”の異名を持つ「タマモクロス」を、1/7スケールでフィギュア化したもの。

鋭く噛みつくような笑顔と力強さと自信を感じさせるポージングで立体化しており、ふわりと広がるジャケット、巻き上がる芦毛のロングヘアや尻尾など静の中にも動を盛り込んでいる。

全身を包むビビッドなブルーとレッドが目を引く衣装デザインも、緻密な塗装と造形でしっかり再現。クロップドパンツのステッチやバックルの金属感、スニーカーのロゴなど、実在感をもたせる細かな表現にも注目であるほか、台座は領域《ゾーン》をイメージしたデザインを施し、世界観への没入度を高めている。

「タマモクロス」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/7スケール サイズ：全高 約240mm

(C)久住太陽・杉浦理史＆Pita・伊藤隼之介／集英社・ウマ娘 シンデレラグレイ製作委員会

(C) Cygames, Inc.

※掲載の写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。