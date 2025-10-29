三菱が新たな「クロスオーバー“3列シート”SUV」を世界初公開！ 独自の「S-AWC」×超パワフル4WD搭載！ 次期「アウトランダー」思わせる「精悍“近未来”ボディ」もカッコいい「エレバンス コンセプト」JMS2025でお披露目
都市部から自然の中まで快適・安心な走りを実現
三菱自動車工業（以下、三菱）は2025年10月29日、同日より開幕した「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」にて、コンセプトカー「ELEVANCE Concept（エレバンス コンセプト）」を世界初公開しました。
クアットモーター式4WDと独自の四輪制御技術「S-AWC (Super All Wheel Control)」を組み合わせ、都市部から自然の中まで、様々なシーンで快適かつ安心感のある走りの実現を目指したといいます。
【画像】超カッコいい！ これが三菱の新たな「電動クロスオーバーSUV」です！ 画像で見る（30枚以上）
エレバンス コンセプトは、電動クロスオーバーSUVのコンセプトモデルです。
開発を担当した三菱の上原 実 商品企画部長は、エレバンス コンセプトに込めた思いについて次のように話します。
「三菱は『冒険心を呼び覚ます、心豊かな未来のモビリティライフを提供する』ということを、ここ数年、企業活動の提供価値として言い続けてまいりました。今回のエレバンス コンセプトは、まさにそれを体現したクルマだと思っております。
エレバンスとは、『体験や価値を高める、昇華させる』という意味の“Elevate”、そして『技術や未来へ前進・進化させる』という意味の“Advance”、この2つの言葉を組み合わせた造語です。
頼れる相棒が、あなただけにパーソナライズされた特別な体験をもたらし、あなたの冒険を次のステージへと導くという三菱の強い意志を名前に込めたとご理解ください」
エレバンス コンセプトのパワーユニットには、カーボンニュートラル燃料対応の高効率ガソリンエンジンと大容量の駆動用バッテリーを採用したPHEV（プラグインハイブリッド）システムを搭載し、モータードライブならではのクリーンで爽快な走りを実現。
日常のほとんどはEV（電気自動車）として静かでクリーンな走行を実現するいっぽう、遠出の際にはハイブリッドカーとして走行し、バッテリー残量を気にせず快適な移動を可能としています。
フロントには操縦安定性を高めるインホイールモーター、リアには高い駆動力を誇る「デュアルモーターAYC (Active Yaw Control)」 を搭載したクアッドモーター4WD式で、独自の四輪制御技術「S-AWC (Super All Wheel Control) 」を組み合わせ、様々な路面状況や走行シーンで快適な乗り心地と優れた走破性を発揮します。
また四輪それぞれのトラクションを制御することで悪路での走破性を高め、凹凸路でもボディをフラットに保つ車体姿勢制御機能を搭載することで、荒れた路面を走る際も、揺れや傾きを最小限に抑え、クルマ酔いしにくい滑らかな乗り心地を提供しています。
エレバンス コンセプトの外観デザインコンセプトについて、デザインを統括する川崎 晃敬 デザイン・戦略部担当部長は「『Luxe Adventurer（ラックス アドベンチャー）〜リアルなアドベンチャーを贅沢な体験に〜』をテーマにしました」と話します。
滑らかでシームレスなキャビンと引き締まった筋肉質なロアボディにより、エレガントさと力強さを併せ持つ近未来のSUVスタイリングをつくりあげました。
ボディは、クロスオーバーミニバン「デリカD：5」で採用のリリブボーンフレーム（環状骨格構造）の考え方を取り入れた、高い堅牢性を誇るボディ構造をカプセル型キャビンで包み込み、先進的かつ上質でありながら力強さと安心感を演出しています。
フロントデザインは三菱のデザインアイデンティティである「ダイナミックシールド」を先進的に表現し、ハニカム形状のフロントグリルとの組み合わせにより、洗練された表情の中に力強さを感じさせます。
またボディサイドのガラスエリアをキャラクターライン下まで広げることで、移動中に周囲の景色を存分に楽しむことが可能です。
加えて、エレバンス コンセプトの大容量バッテリーを活かし、けん引するトレーラーと組み合わせることで、冒険先での滞在をグランピングのように快適かつ豊かに演出しているのも見どころです。
後部にけん引されるトレーラーも広々とした室内空間を持ち、キッチンやシャワーブースを備えます。PHEVシステムからの給電を組み合わせることで、車中泊を上質かつ快適に過ごすことができます。
トレーラーの屋根には高効率なペロブスカイト太陽電池を採用し、さらなるサステナビリティを追求したといいます。
次期「アウトランダー」を示唆!? 将来の車両デザインにつながる提案に
エレバンス コンセプトの内装デザインは、先進技術と上質感を融合させたインテリアが特徴です。
インパネやドアトリムからフロアまで、途切れのないシームレスなシェル形状にまとめられ、インテリア全体を一体感のある空間とすることで、視覚的にも心地よく上質な雰囲気を演出し、包み込まれるような安心感と快適な乗り心地を提供します。
運転席から助手席にかけて左右いっぱいに広がる大型モニターを配備し、通常では直接見ることができない車両前方の死角など周囲の様子をわかりやすくドライバーに伝え、フロアパネル損傷の心配があるような悪路でも安全・安心に運転することができます。
また、三菱らしい冒険心をサポートする独自のAIエージェント「AI Co-Driver」をステアリング内やインストルメントパネル内の液晶ディスプレイに表示。ドライバーのライフスタイルや価値観に応じてパーソナライズした行き先を提案するなど、行動範囲や体験機会を広げます。
また、センサーが読み取った路面状況をもとに適切なドライブモードを提案するなど、AI技術を活用して周囲の状況や車両状態をリアルタイムに分析。安全・安心なドライブをサポートし、ドライバーがより自信をもって運転を楽しめるように後押しします。
シートレイアウトは3列6人乗り。家族や仲間、荷物を乗せてもゆったりと過ごせる広々とした室内空間を確保するとともに、体に心地よくフィットする上質な本革シートで、長時間のドライブでも快適な乗り心地を実現します。
※ ※ ※
川崎（崎はタツサキ）デザイン・戦略部担当部長は、「具体的な車種は想定していない」としながらも、エレバンス コンセプトが今後の市販車デザインへどうつながっていくのかについて、次のように話します。
「エレバンス コンセプトは、三菱らしさに加え、将来に向けた未来感、先進性のような表現を加えながら、将来のデザインがどういう方向に進んだらいいだろうかと検討したなかから生まれた提案です。
ここでスタディした要素というものは、何かしら、将来の車両デザインに活かしていければ良いなと考えます」
近い将来、このデザインをさらに発展させた先進的なPHEVのクロスオーバーSUVが市販化されることも、大いに期待したいところです。