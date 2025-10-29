パワートレインは第3世代eパワーを搭載

10月29日、日産自動車（以下、日産）はジャパンモビリティショー（以下、JMS）2025において、2026年夏に発売予定の新型『エルグランド』を先行公開した。

日産のLLクラスミニバンであるエルグランドは、1997年に初代が登場。FRプラットフォームに3.3LのV6エンジンを搭載し、広い室内と高級な内装を両立させた『プレミアムミニバン』のパイオニアといえる。



2002年に2代目、2010年に現行型となる3代目が発表され、存在感あふれるスタイリングや長時間でも快適に過ごせるシートを備えた室内空間、そして卓越した走行性能により、多くのユーザーから好評を得てきた。

現行型の登場から15年、満を持してフルモデルチェンジされる新型エルグランドの商品コンセプトは『リミットレスグランドツアラー』。グランドツアラーとは長距離を快適に過ごせるクルマであり、つまり遠出が楽しくなる、誰もがうらやむ、日本の高級車をいちから再創出したプレミアムツーリングミニバンだという。

そのパワーユニットには、第3世代のeパワーが採用された。『ZR15DDTe』と呼ばれる発電特化型1.5Lターボエンジンによる発電で100％モーター駆動する、いわゆるシリーズハイブリッド方式だ。

しかも、モーター、インバーター、発電機、発電用減速機、発電用増速機を一体化した『5-in-1』電動パワートレインを組み合わせて高剛性化し、静粛性を向上。さらに、クラストップの燃費と力強く滑らかな加速も実現しているという。

『e-4ORCE』の技術をさらに進化

足まわりは日産独自の電動駆動4輪制御技術『e-4ORCE』を採用し、その技術をさらに進化させた。

モーターとブレーキの統合制御で各輪の駆動力をコントロールし、発進や加減速時は前後モーターのトルクを緻密にコントロールして車体の揺れをおさえて、搭乗者の頭を振られにくくし、フラットな乗り心地を提供する。



コーナリング時には後輪の駆動力を上げ、ブレーキとの統合制御で行きたい方向にクルマを向けて、思いどおりに曲がることができる。また、4WD化で雨の日や雪道も安定した走りができ、あらゆるシーンで快適な乗り心地と安心感が得られる。

さらに、電子制御のインテリジェントダイナミックサスペンションの採用により、eパワーとe-4ORCEによる走りの魅力をさらなる高次元へと引き上げる。走行シーンに応じて減衰力を自動で調整。車体姿勢の緻密なコントロールにより、あらゆる路面で極上の乗り心地を実現する。

なお、新型エルグランドでは、モードを切り替えれば走りが一変するという6つのドライブモードも設定されているが、これに関しては詳細は公表されていない。

コンセプトモデル『ハイパーツアラー』を進化させて市販化

デザインコンセプトは『ザ・プライベートMAGREV（リニアモーターカー）』。これは2023年のJMSに出品されたコンセプトモデル『ハイパーツアラー』と同じで、つまり新型エルグランドのデザインはハイパーツアラーの進化版といえる。

ハイスピードでありながらスムーズで静かなリニアモーターカーの姿をイメージし、威厳とダイナミックなプレゼンスを兼ね揃え、『威風堂々』とした佇まいを表現したという。



日産測定値によるボディサイズは全長4995mm、全幅1895mm、全高1975mmと、従来型の全長4965〜4975mm、全幅1850mm、全高1815mmよりサイズアップされ、特に全高は90mm以上高められている。ライバル車であるトヨタ・アルファード/ヴェルファイアが全長4995×全幅1850×全高1935〜1945mmだから、全幅、全高ともにエルグランドのほうが長い。

ディテールを見ていくと、日本の伝統工芸である『組子』をモチーフとしたフロントグリル、サイドパネルの大きな面構成、コーナーの張り出し感、逆スラントしたDピラー、そしてショルダーラインから一文字のリアコンビランプにつながるラインなどかなり特徴的だ。

インテリアは、特別なプライベートラウンジのような空間を目指して開発。モダンで広がりのあるインパネには国内モデル初の14.3インチの大画面統合型インターフェースディスプレイを採用した。幅広で高いコンソールや、広範囲にあしらわれた表皮や木目調パネルなど高級感を演出。ドアトリムにはエクステリアの組子パターンと統一感を持たせたキルティングも採用している。

2列目のキャプテンシートには可倒式アームレストや電動中折れ機構も備わり、まさにこのクルマの特等席だ。3列目も十分に広く、またラゲッジスペースを広げるための跳ね上げ機構も使いやすくなっている。

ショーファーカーだけでなく、運転する楽しさも得られるミニバンになったという新型エルグランド。来夏の登場が待ちきれないファンも多いのではないだろうか。