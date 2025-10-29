クワッドモーター4WDにS-AWCの組み合わせ

三菱自動車工業（以下、三菱）は、ジャパンモビリティショー2025において、電動クロスオーバーSUVのコンセプトカー『エレバンス・コンセプト』（以下、エレバンス）を世界初披露した。

【画像】次期パジェロ？クワッドモーター4WD採用の電動クロスオーバーSUV『三菱エレバンス・コンセプト』 全39枚

その車名は、英語の『Elevate（高める・昇華させる）』と『Advance（前身・進化）』を組み合わせた造語で、『頼れる相棒が、あなただけにパーソナライズされた特別な体験をもたらし、あなたを次のステージへと導く』クルマだという。



三菱エレバンス・コンセプト 三菱自動車

エレバンスは、三菱が得意とするPHEV（プラグインハイブリッド車）ならではの快適性と優れた走行性能を合い技術が最適化する、未来の電動クロスオーバーSUVだ。

パワートレインは、PHEVシステムにクワッドモーター4WDによる4輪制御技術『S-AWC（スーパー・オールホイール・コントロール）』を組み合わせている。

排気量は未発表だが、カーボンニュートラル燃料に対応した高効率のガソリンエンジンに、駆動用モーターは、フロントには操縦安定性を高めるインホイールモーター、リアがデュアルモーターAYC（アクティブ・ヨー・コントロール）を搭載するクワッドモーター4WD式のS-AWCを採用している。

これにより、様々な路面状況や走行シーンでもフラットでシームレスな乗り心地と優れた走破性を実現。4輪それぞれのトラクションを制御することで悪路での走破性を高め、車体姿勢制御機能搭載で荒れた路面を駆け抜ける際も揺れや傾きを最小限におさえ、車酔いしにくく滑らかな乗り心地を提供する。

リアルアドベンチャーをぜいたくな体験に

エクステリアのコンセプトは『ルクスアドベンチャー』。誰もが気軽に冒険に挑戦できるハイパフォーマンスと快適な空間を備えた電動クロスオーバーSUVだ。

その特徴は、『シームレスカプセルキャビン』と『ロバストボディプロテクター』にある。滑らかでシームレスなキャビンと引き締まった筋肉質なロアボディの組み合わせにより、エレガントさと力強さを併せ持つ近未来のSUVのスタイリングを実現した。



三菱エレバンス・コンセプト 三菱自動車

フロントデザインは、三菱のデザインアイデンティティであるダイナミックシールドをシグネチャーランプと一体化することにより、先進的に表現した。ハニカム形状のフロントグリルとの組み合わせで洗練された表情の中にも力強さを感じさせる。

ヘッドランプからボディサイドのキャラクターライン、そしてテールランプへと直線的に連続する造形、Cピラーから縦へのライン、張りのあるテールゲート下部などにより、雄大で堂々としたデザインとなっている。

また、ボディサイドのガラスエリアをキャラクターライン下まで下げ、移動中に周囲の景色を存分に楽しめるようにしている。

なお展示車は、キッチンやシャワーブースを備えて広々とした室内空間を持つトレーラーも牽引している。エレバンス、トレーラーともルーフには従来のものより高効率で曲面にも対応したペロブスカイト太陽電池を装着しており、これは双方向受給電も可能なことから、PHEVシステムをより高効率なものとしている。

AI技術で周囲の状況や車両状態をリアルタイムに分析

『リライアブルインテリアシェル』と謳うインテリアは、水平基調のインパネやドアトリムからフロアまで、途切れのないシームレスなシェル形状にまとめられている。インパネには左右いっぱいに広がる大型モニターがシースルーボンネットで車両前方の死角などを表示し、両端はミラーの画像となる。

シートレイアウトは3列6人乗りで、アイボリー×カーキの上質な本革シートが身体に心地良くフィットし、長時間のドライブでも快適な乗り心地を提供。また1列目（運転席&助手席）は後ろ向きに反転でき、目的地ではリビングルームのように寛ぐことができる。



三菱エレバンス・コンセプト 三菱自動車

ステアリングホイール内やインパネ内の液晶ディスプレイに表示される『AIコドライバー』は、ドライバーのライフスタイルや価値観に応じてパーソナライズした行き先を提案し、行動範囲や体験機会を広げるきっかけを作る。

センサーが読み取った路面状況を基に適切なドライブモードを提案するなど、AI技術を活用して周囲の状況や車両状態をリアルタイムに分析し、安全、安心なドライブをサポートすることで、ドライバーはより自信を持って運転を楽しむことができる。

さらには、離れた席や異なる言語間の会話をサポートするインカーコミュニケーションシステム/車載音声通訳システムや、乗員の表情、状態、発言を分析し、状況に適した空間演出を提案するアンビエントライトといった機能も備わっている。

このエレバンス、噂されている次期パジェロのスタディモデルなのかは不明だが、ここで紹介している技術は何らかのかたちで近い将来の三菱車に採用されることは間違いない。まずは、JMSの会場でじっくりとエレバンスを眺めて、近未来の三菱車を想像してみてはいかがだろうか。