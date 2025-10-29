モデル末期？ながら今なお高い人気

10月29日、三菱自動車工業（以下、三菱）はジャパンモビリティショー2025において、大幅改良されたオールラウンドミニバンの『デリカD:5』を発表。予約注文を10月30日から開始し、発売は今冬を予定している。

【画像】昨年は過去最高の販売！唯一無二のオールラウンドミニバン『三菱デリカD:5』が大幅改良 全35枚

『デリバリーカー』に車名を由来するデリカは、1968年に初代『デリカ・コーチ』登場以来、現在の5代目となるデリカD:5まで累計販売台数138万台以上を誇る、ロングセラーモデルだ。



三菱デリカD:5（プロトタイプ） 三菱自動車

現行型のデリカD:5も2007年の登場以来18年を経て、そろそろモデル末期と思われるのだが人気は持続しており、昨2024年は過去最多の約2万2000台を販売。さらに今年はそれを上回る台数となる見通しだ。

2024年の販売状況を見ると、2023年に投入された特別仕様車『シャモニー』が約半数を占める人気ぶりで、同じく特別仕様車のブラックエディションを含む最上級グレードの『P』が約9割を占めている。

今回の大幅改良では、『デリカらしさ』としてタフで機能的なデザインや走破性を向上させ、『安全・安心・快適』として安全、便利機能の強化を図っている。

シンプルで立体感のある力強いデザイン

まずエクステリアでは、フロントグリルと前後バンパーをシンプルで立体感のある力強いデザインとした。リアゲートには『DELICA』ロゴをガーニッシュ内に取り込み、リアゲートパネルをよりシンプルでプレミアム感のあるデザインに変更。

ボディサイドではワイドで安定感のある足まわりと高い走破性を想起させる新採用のホイールアーチに加え、力強さを強調しギア感を高めた新デザインの18インチアルミホイールを採用した。



三菱デリカD:5（プロトタイプ） 三菱自動車

ボディカラーでは、人気のソリッド色調グレーに光の当たり方でブルーのハイライトが映る特別色『ムーンストーングレーメタリック』を採用した『ブラックマイカ』との2トーンを新たに追加。2トーン5色、モノトーン4色の全9色展開とした。

インテリアでは、8インチのカラー液晶ディスプレイメーターを採用して視認性を向上。金属調アクセントを採用したインストルメントパネルにより、先進性に加えギア感とプレミアム感を高めた。センターパネルは傷つきに配慮しダークグレーとした。

シートにはシャモニーで好評のスエード調素材（撥水機能付き）と合成皮革のコンビ生地を採用し、ステッチをインテリア各部と同様のカーキ色として、より機能的で統一感のあるものにしている。

三菱独自の車両運動統合制御システム『S-AWC』搭載

4輪を自在に制御することで車両運動性能を飛躍的に向上させる三菱独自の車両運動統合制御システム『S-AWC』を搭載し、悪路走破性を向上、優れた直進安性性と意のままの操縦性を実現した。

4つのドライブモード（ノーマル/エコ/グラベル/スノー）のダイヤルと、下り坂でも車速を一定に保つヒルディセントコントロールのスイッチはセンターパネルに備わる。



三菱デリカD:5（プロトタイプ）/デリカミニ 三菱自動車

三菱の運転支援技術『eアシスト』も強化し、『衝突被害軽減ブレーキシステム』では従来の車両と人物の検知に加え、新たに自転車の検知が可能に。『誤発進抑制機能』では、後退時でもアクセルの踏み間違いに対応した。

また、前後バンパーに搭載したソナーにより、車両付近の障害物のおおよその位置をメーター表示と音で知らせる『パーキングセンサー』も追加した。

『マルチアラウンドモニター』はカメラの画質を従来から3倍高め、両サイドビュー＋フロントビュー画面や、バードアイビュー＋透過フロントサイドビュー画面も追加して、視認性を大幅に向上。さらに、移動物検知機能を採用して、駐車場などでの周囲確認性も向上した。さらに前方車両の発進を知らせる『先行車発進通知』を追加するなど、より安全、安心、快適な運転をサポートする。

モデルチェンジは近いと噂されながらも、高い人気を維持するデリカD:5。今回の大幅改良で、悪路走破性も安全性も高めた唯一無二のオールラウンドミニバンとして、その人気は、まだしばらくは続きそうだ。