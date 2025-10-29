会社設立から5〜6年。そろそろ「税務調査」が来るかと身構えていた矢先、税務署から告げられたのは「法定監査」という聞き慣れない言葉。これがなにを意味するのか、経営者として知っておく必要があります。本記事では、A社長の事例とともに、申告漏れを取りこぼさない税務署の手法について、木戸真智子税理士が解説します。※プライバシーのため、実際の事例内容を一部改変しています。

税務調査は設立5年で来る？

Aさんは都内で会社を経営して6年目、事業も順調に成長し、少しずつ経営が安定してきたことに充実感を覚えていました。

もともとコンサルタント会社勤務の経験を活かして起業したものの、当初は大変な毎日。レンタルオフィスから始まり、見込み客との面談に明け暮れ、当時はお給料もわずかで「このまま生活できるのか」という不安も。

しかし、いまではオフィスも移転して、ありがたいことに会社員時代より多く給与を受け取れるようになったのです。経営者仲間との交流も増え、Aさん自身、ようやく経営者らしくなってきたと感じていたところでした。

そんななか、経営者仲間でときどき話題になるのが、税務調査です。どうやら「会社を設立して5年ほど経つと税務調査が来る」との噂。6年目のAさんは「いつ来るのか？」とソワソワしていました。

もちろん、設立以来まったく来ていない会社もあり、「自分は来ないかも」と思っていた矢先、税務署から連絡が入りました。ところが、告げられたのは聞きなれない「法定監査（ほうていかんさ）」を実施したいという言葉。税務調査は聞いたことがありますが、法定監査は初耳です。

Aさん「税務調査ですか？」と聞き返してみたところ、税務署「いえ、税務調査ではありません。1日だけ訪問させてください」と返答されたので、Aさんは「それなら大丈夫だろう」と一安心しました。

報酬を支払う個人事業主・会社の義務である「法定調書の提出」

ここで法定監査について説明します。

個人事業主や会社がお給料や報酬を支払う場合、毎年1月末までに「法定調書」を管轄の税務署に提出する義務があります。この提出自体で税金は発生せず、あくまで「報告書」です。法定調書には、一年間に支払った給与、報酬、地代、購入した不動産など、主に「支払った内容」を記載します。

その際に作成するのが「支払調書」です。これは、給与を支払った人に源泉徴収票を渡すのと同様に、報酬や地代を支払った相手へ渡す書類で、受け取った側はそれをもとに確定申告を行います。

「法定監査」とは？

では、なぜ法定調書を提出するのでしょうか。それは、税務署が支払った側と受け取った側の申告を「突合（とつごう）」するためです。

たとえば、Aさんの会社がBさんという個人事業主Bさんに業務委託費50万円を支払ったとしますAさんはBさんへの支払調書を作成し、Bさんに渡します。Bさんはこれに基づき確定申告をしますが、もしBさんが申告を行わなかったり、実際の支払額より少ない30万円で申告したりした場合、Aさんの会社から提出された法定調書と食い違いが生まれます。

このように、支払側・受取側の両方から情報を集めることで、税務署は申告漏れや誤りを発見し、脱税を防ぐ仕組みです。

そして、この法定調書が正しく提出されているかを調査するのが「法定監査」です。

監査が来る理由としては、例年との変動が大きい、書類が多く漏れがちな業態、個人への支払いが多く不正の可能性が疑われる、などが挙げられます。もちろん、申告書の内訳書などと法定調書を突合してチェックも行われます。

法定調書に漏れや間違いがあっても、通常は再提出すれば完了し、修正申告や納税には至りません。あくまで資料収集という側面が強いためです。

しかし、確認した内容に気になる点があれば、後日「税務調査」に発展する恐れがあります。もちろん、法定監査と税務調査は別物であり、その場で税務調査に移行することはありません。税務調査には「事前通知」が必須だからです。しかし、後日改めて税務調査の通知が来る可能性は十分にあります。

たとえば、法定監査で支払先に無申告者がみつかれば、その無申告者に対して税務調査が入ることも。また、法定調書の内容自体に大きな漏れや差異があれば、支払ったAさんの会社が、後日、税務調査の対象となるのです。

迎えた、法定監査の日

話をAさんに戻します。調査官から指示された書類を準備して法定監査の当日を迎えました。経営者仲間から聞いていた税務調査の提出書類とは少し異なり、量も多くなかったため、「大丈夫だろう」と思っていました。

ところが、提出書類には多くの漏れがみつかったのです。まず、家賃。個人の貸主に支払っている場合は提出義務がありますが、Aさんは管理会社に支払っていたため、その先の家主が個人であると認識しておらず、提出が漏れていました※。

※たとえ、管理会社に支払っていたとしても実際の家主が個人であれば、提出する必要があります。

それだけなら大きな問題にはならなかったのですが……。

「法定監査」から「税務調査」へ…80万円の修正申告

今度は報酬について問題が発覚します。Aさんの会社は業態上、多くの個人に業務委託依頼をしていましたが、そこに落とし穴がありました。業務委託と一口にいっても、業務内容によって源泉徴収が「必要な人」と「不要な人」にわかれます。

Aさんはその認識が甘く、源泉徴収をせず支払っていました。提出漏れが次々とみつかり、調査官の指示どおりに資料を提出。「予想していたよりも結構大変だったな……」とAさんは疲弊しました。

法定監査自体は、その資料提出でなんとか収束したものの……。ほどなくして、今度は「税務調査」の連絡がAさんのもとに来たのです。

法定監査で少し慣れたということもあり、Aさんは以前より緊張せずに当日を迎えました。調査官からは、法定監査のときと同様に、やはり業務委託について指摘を受けます。源泉徴収の漏れについては、すでに修正済みでしたが、今回の指摘は調査の「角度」が違いました。

「これは本当に業務委託ですか？ 給与（雇用）ではありませんか？」

業務委託か給与かの判断は「実態」で決まるため、調査で最も指摘されやすいポイントです。Aさんには雇用か業務委託かにこだわりがなく、相手の希望に合わせていたため、明確なルールがありませんでした。この「ルールのなさ」が、指摘を受ける最大の原因となったのです。

契約書があっても、実態が伴わなければ意味がありません。もし「業務委託」ではなく「給与（雇用）」とみなされれば、消費税の追徴課税が発生します。さらに、継続的な取引の場合、3年ではなく5年に遡って調査されることもあります。

結果、Aさんの会社では数人の業務委託が「実態は社員と同じ」とみなされ、修正申告に応じることに。追徴課税は、約80万円となりました。

申告や決算に意識が向きがちですが、法定調書も義務であるため、漏れなく正しく提出することが大事です。日ごろから契約内容の実態をしっかり把握しておくことが、漏れを防ぐ最大のポイントとなります。

木戸 真智子

税理士事務所エールパートナー

税理士／行政書士／ファイナンシャルプランナー