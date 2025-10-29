国内最大の自動車展示会「ジャパンモビリティショー」の会場が２９日、報道陣に公開された。

今回は過去最多の約５００企業・団体が参加する。国内外の自動車メーカーは新型車や試作車を展示するほか、部品メーカーや通信会社も自動運転に関する最新技術などを公開し、来場者にモビリティー（移動手段）の将来像を提示する。

会場は東京ビッグサイト（東京都江東区）で、３０日は関係者向けの公開、一般公開は３１日〜１１月９日となる。

トヨタ自動車は、２０２６年に発売予定の新型のスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「ランドクルーザーＦＪ」や、最高級車「センチュリー」の２ドアのクーペモデルの試作車を出展する。豊田章男会長はセンチュリーのクーペモデルの発表会で、「日本の心を世界に発信するブランドに育てていきたい」と語った。センチュリーはこれまで、「トヨタ」のブランドで展開していたが、今後は独立したブランドとして展開する。

ホンダは、日本やインドで２７年から販売する予定のＳＵＶモデルの電気自動車（ＥＶ）「０（ゼロ） α（アルファ）」を初公開するほか、離着陸実験に成功した「再使用型」の小型ロケットの実機も展示する。日産自動車は、２６年夏に国内で発売する予定の大型ミニバン「エルグランド」の新型車などを展示する。

海外勢では、中国のＥＶ大手ＢＹＤが、軽自動車規格のＥＶ「ラッコ」を初めて公開する。２６年夏に日本で発売する予定で、ＢＹＤが海外市場向けに初めて設計したモデルとなる。

モビリティショーは東京モーターショーから名称が変更され、２３年に初開催された。