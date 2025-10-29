日産「新型パトロール」“27年度前半”に発売！ 「サファリ後継機」が“全長5m超えボディ”×「V6ツインターボ」搭載で進化！ ライバル「ランドクルーザー」との差別化は？ 待望の「プレミアムSUV」とは？