日産、新型『エルグランド』を世界初公開 2026年夏に発売へ
日産自動車は29日、東京ビッグサイトで行われた「JAPAN MOBILITY SHOW 2025」のプレスデー（一般公開10月31日〜11月9日）で、新型『エルグランド』を世界初公開した。2026年夏に発売予定という。
【写真多数】洗練された高級感あふれるデザイン…新型『エルグランド』内外装全部見せ
1997年に発売した初代『エルグランド』は、ゆとりのある広い室内と高級な内装を両立させた「プレミアムミニバン」のパイオニアとして、日本に新たな市場を開拓。存在感あふれるスタイリングや長時間でも快適に過ごせるシートを備えた室内、卓越した走行性能が人気を博している。
4代目となる新型「エルグランド」は、第3世代となる日産のハイブリッドシステム「e-POWER」と進化した電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」を搭載。さらにインテリジェントダイナミックサスペンションを採用することにより、乗員全員が感じられるプレミアムミニバンにふさわしい乗り心地の良さと、エルグランドのDNAである「運転の愉しさ」をさらにレベルアップさせ、いつまでも乗っていたくなるグランドツーリング体験を提供。
デザインはジャパンフラッグシップとして、”威風堂々”とした存在感を感じさせるエクステリアに。インテリアには、国内モデルとしては初の14.3インチの大画面統合型インターフェースディスプレイを採用し、上質で先進的な空間をもたらし、長距離でも快適で、大切な人たちと上質な時間を過ごせるプレミアムツーリングミニバンとなっている。
今年4月に一部デザインが公開された際、同社日本マーケティング＆セールスを担当する執行職の杉本全氏は、「日産は日本市場において、2026年度までに4車種を発表予定です。本日お見せしたエルグランドにおいても熱意を持って開発を進めており、皆さまに最高の形でお届けできるよう準備しております。今まで以上にお客さまの声を真摯に受け止め、多くのお客さまにドライビングプレジャーを提供するために製品ラインアップの拡充を図ってまいります」とコメントしていた。
