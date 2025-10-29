メリーのクリスマススイーツが登場♡絵本のように心温まる限定コレクション

今年のクリスマスは、やさしいイラストと甘い香りに包まれて。メリーチョコレートカムパニーが手がける「メリーのクリスマススイーツ」が、11月1日（土）より全国の百貨店・量販店・オンラインショップで登場します。絵本作家・おおでゆかこ氏によるあたたかなデザインと、星やスノーマンなどのモチーフをあしらった限定チョコレートが、心ときめく季節を演出します♡

メリーが贈る、絵本のようなクリスマススイーツ

毎年大人気の「メリーのクリスマススイーツ」が、今年もおおでゆかこ氏デザインの特別パッケージで登場。

やさしいタッチのイラストが描かれたボックスには、こだわりのチョコレートやクッキーがぎゅっと詰まっています。

「クリスマスファンシーチョコレート（20個入 1,404円）」は、カカオクリームやミルクティーなど、ひと口で幸せが広がる多彩な味わい♡

「クリスマススイーツカレンダー（26個入 1,620円）」は、アドベント形式で毎日のお楽しみを届けてくれます。

そのほか、星型チャーム付きの「クリスマスポーチ（7個入 1,100円）」も要チェック♪

贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったり♡

クリスマス気分を高める小さなチョコレートも勢ぞろい。

「クリスマスプレーンチョコレート（49g）」や「はじけるキャンディチョコレート（6個入 各378円）」は、サンタやベアが描かれたキュートなパッケージで、手土産やプチギフトにも最適です。

どれもメリーならではの丁寧な味づくりが光る限定スイーツ。贈る相手の笑顔を思い浮かべながら選ぶ時間まで、きっと特別なひとときになるはずです♪

心あたたまるメリーのクリスマスをあなたに

絵本の1ページのように、やさしさと夢が詰まった「メリーのクリスマススイーツ」。ギフトとして贈るのはもちろん、1年頑張った自分へのご褒美にもぴったりです。

今年は、かわいらしいイラストとこだわりの味わいで、心も体もあたたまるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか♪

詳しくは、メリーチョコレートの公式サイトやオンラインショップでチェックしてみてください。