“AKB時代”彷彿？ 前田敦子、美脚際立つ超ミニスカ姿を披露「美脚すぎる…。本当スタイル良すぎて」
俳優の前田敦子さんは10月28日、自身のInstagramを更新。トミー ヒルフィガーのミニ丈スカートから美脚を披露し、注目を集めています。
【写真】前田敦子の美脚際立つ超ミニ丈コーデ
この投稿にファンからは、「スカートが似合って可愛い」「めちゃくちゃ可愛いよ」「前髪重ためのぱっつんかわいい AKB時代のあっちゃんみたい」「あっちゃん美脚すぎる…。本当スタイル良すぎて、昔からずーっと憧れです」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
ミニ丈スカートコーデ公開前田さんは「Tommy Hilfiger新作、プレッピーなムードで可愛いよ」とつづり、5枚の写真と1本の動画を掲載。紺色のトレーナーに、茶色と赤色のチェック柄のミニ丈スカートを合わせたコーディネートを披露しています。華奢な脚が際立つ装いです。
舞台への出演も前田さんは、11月23日より東京芸術劇場 シアターイーストで上演される舞台『飛び立つ前に』への出演を発表しています。“家族三部作”を手掛けたフランスの劇作家、フロリアン・ゼレールが“老い・愛・別れ”をテーマに、家族の絆と記憶を繊細に描いた作品です。橋爪功さんら実力派俳優が集う中、前田さんは娘役として出演します。深い人間ドラマと幻想的な世界観が交錯する注目の舞台です。
