続々とライバル登場！

スマートグラスの実用性が一気にアップしてきました。Meta（メタ）がディスプレイを搭載させ発売した「Ray-Ban Display」は、海外で話題のようです。でも、日本円にして12万円を軽く超える800ドルという販売価格は、高いハードルでしょう。そこへ低価格路線で仕かける動きが目立ち始めましたよ。

アリババなら10万円を切る

このほどCNBCは、スマートグラスへの参入が報じられていたAlibaba（アリババ）が、予約販売を開始したことを明らかにしました。今夏の参入計画判明時から、とにかく「Ray-Ban Meta」にそっくりをアピールするかのような、Alibabaの「Quark AI」は物議を醸す存在に。

中国Alibabaのスマートグラス｢Quark AI｣が、Metaのレイバンを超えるかもしれない

その時点では、まだ仕様は定まっていなかったのですが、新たに予約受付がスタートしたQuark AIには、ディスプレイが備わっていることがわかっています。えっ、それって、ディスプレイを追加して新発売されたRay-Ban Displayへの対抗心むき出しでは？ なおかつ、販売価格は10万円を切ろうかという660ドルに抑えられていますね。

低価格の理由に満足ならアリ？

ディスプレイが備わって、もうスマホ画面なんて見ずとも、いろんなことがメガネのレンズ越しに完結できますというスマートグラス。これはスマートウォッチの次にくるヒット路線なんて評価もありますけど、トンでもなく高ければ話は別でしょう。少しでも低価格なら、やはり手に入れるハードルが下がって、普及へ弾みがつくとも考えられます…。

Quark AIは、両方のレンズにディスプレイを搭載し、各種情報を映し出してくれます。Ray-Ban Displayが、片方のレンズのみにディスプレイを搭載しているのとは異なりますよ。一方、カラーディスプレイが採用されたRay-Ban Displayに対し、Quark AIはグリーンのモノクロ表示のみ。Rokidの「Rokid Glasses」と似たようなコンセプトに仕上がっています。

テキスト情報やナビゲーション表示くらいなら、モノクロ画面でいいかな？ そう割り切れるならば、 低価格で攻めるQuark AIの価値は大きいかもしれません。モバイル決済機能との相性も良いみたいですし。今後、さらに多くの中国メーカーから、コスパに優れたスマートグラスが投入されてきそうな予感もしますよね。

一方で、Ray-Ban Displayの別の特徴は、リストバンドの「Meta Neural Band」にて、手や指の動きでディスプレイ操作が可能なことにもあったりします。高くはなっても機能が充実したモデルを使いたいという人には、Ray-Ban Displayこそベストな選択肢。豊富なチョイスから、最も好みのスマートグラスを選べる時代になっていきそうです〜。

