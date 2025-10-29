ディズニーヴィランズの“オリジナルグッズ”がコンビニに登場！ ポーチ＆アクリルミラーの2種
「ローソン」は、10月30日（木）から、「Disney go out collection」第4弾としてポーチなど限定アイテムを、全国の店舗で発売する。
【写真】どのデザインもすてき！ ブラインド商品の「アクリルミラー」も
■ダークな魅力いっぱいのグッズ
今回登場するのは、ディズニーヴィランズをモチーフにした日常使いにぴったりの「ポーチ」と「アクリルミラー」のオリジナルグッズ2品。
「ポーチ」は、マレフィセントとアースラの2種展開で、ダークでエレガントな魅力が光るディズニーヴィランズのアートがプリントされている。
また、ブラインド商品の「アクリルミラー（全8種）」も用意。いずれもディズニーヴィランズのシルエットが施された、毎日持ち歩きたいデザインがそろう。
さらに、10月30日（木）〜 2026年3月30日（月）の期間、店内のマルチコピー機サービス「ローソンプリント」では、ディズニー・チャンネル年間施策第4弾『ディセンダント3』、『ディセンダント ライズ・オブ・レッド』のオリジナルうちわも販売される予定だ。
