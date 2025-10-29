「ポーチ」全2種（各1650円）　※価格は税込み

写真拡大

　「ローソン」は、10月30日（木）から、「Disney go out collection」第4弾としてポーチなど限定アイテムを、全国の店舗で発売する。

【写真】どのデザインもすてき！　ブラインド商品の「アクリルミラー」も

■ダークな魅力いっぱいのグッズ

　今回登場するのは、ディズニーヴィランズをモチーフにした日常使いにぴったりの「ポーチ」と「アクリルミラー」のオリジナルグッズ2品。

　「ポーチ」は、マレフィセントとアースラの2種展開で、ダークでエレガントな魅力が光るディズニーヴィランズのアートがプリントされている。

　また、ブラインド商品の「アクリルミラー（全8種）」も用意。いずれもディズニーヴィランズのシルエットが施された、毎日持ち歩きたいデザインがそろう。

　さらに、10月30日（木）〜 2026年3月30日（月）の期間、店内のマルチコピー機サービス「ローソンプリント」では、ディズニー・チャンネル年間施策第4弾『ディセンダント3』、『ディセンダント ライズ・オブ・レッド』のオリジナルうちわも販売される予定だ。