ハリケーン「メリッサ」の上陸を前にサンティアゴデクーバの村を歩く男性＝２８日/Ramon Espinosa/AP

（ＣＮＮ）勢力が最も強い「カテゴリー５」のハリケーン「メリッサ」が現地時間の２８日、ジャマイカに上陸し、洪水や停電などの被害が広がっている。２９日未明にはキューバに上陸する見通しで、沿岸部は既に大雨や暴風に見舞われている。

メリッサは勢力を弱めて「カテゴリー３」のハリケーンとなり、約５６メートルの風速を保ったままキューバの東部に接近。キューバでは２８日夜から２９日未明にかけ、高さ約３．６メートルの高潮や洪水が予想されている。

予報によると、メリッサは２９日未明にキューバを通過して日没直後に大西洋へ抜け、バハマ諸島中部から南西部へ接近する見通し。その頃までには勢力がさらに弱まっている見通しだが、引き続き大雨の影響で洪水や土砂災害が発生する恐れがある。

メリッサが通過したジャマイカでは、全土で約１万５０００人が避難。公共サービス利用者の７７％に当たる５３万人以上が停電に見舞われた。

電話会社デジセル・グループによると、ファイバーや送電線が寸断されるなど、インフラの被害も広がっている。

ジャマイカ地方自治相は２８日、南西部のセントエリザベス州が「水没」したと述べ、同地で大きな被害が出ていることを明らかにした。同州ブラックリバー市では、自宅が浸水被害に遭った住民が警察署に避難。倒壊した電柱や散乱するがれきなどの映像がＸ（旧ツイッター）に投稿されている。

各地の消防署や病院でも、浸水や停電などの被害が広がっている。