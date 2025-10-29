【巨人】松本哲也氏、古城茂幸氏は退任 今季１軍で内、外野の守備走塁コーチ
巨人の秋季キャンプが２９日、ジャイアンツタウンスタジアムとジャイアンツ球場室内でスタートした。
練習前には新コーチングスタッフを発表。ヘッドコーチを置かずオフェンスチーフに橋上秀樹氏、ディフェンスチーフに川相昌弘氏、バッテリーチーフに村田善則氏と３部門にチーフコーチを置く新体制を組んだ。
１軍の内野守備兼走塁コーチには吉川大幾コーチが３軍から配置転換。１軍外野守備兼走塁には、亀井善行１軍打撃コーチが配置転換となった。
今季１軍で内野守備走塁コーチを務めた古城茂幸氏、同外野守備走塁コーチを務めた松本哲也氏は退任が決定。ともにユニホームを脱ぎ、球団職員、スタッフなど何らかのポストで球団に残る方向で調整する見込みとなっている。
シーズン後に二岡ヘッド兼打撃チーフコーチ、駒田３軍監督、桑田２軍監督、加藤２軍バッテリーコーチが退団。新たな体制で始動した。
発表された新コーチングスタッフは以下の通り。
【１軍】
（監督）阿部慎之助
（オフェンスチーフ）橋上秀樹
（打撃）ゼラス・ウィーラー
（バッテリーチーフ）村田善則
（バッテリー）実松一成
（投手）杉内俊哉チーフ、内海哲也
（ディフェンスチーフ）川相昌弘
（内野守備兼走塁）吉川大幾
（外野守備兼走塁）亀井善行
【２軍】
（監督）未定
（投手）山口鉄也チーフ、大竹寛
（オフェンス）金城龍彦
（打撃）大田泰示
（内野守備兼走塁）脇谷亮太
（外野守備走塁）鈴木尚広
【３軍】
（監督）会田有志
（投手）野上亮磨チーフ、西村健太朗
（オフェンス）橋本到
（内野守備兼走塁）若林晃弘
（外野守備兼走塁）立岡宗一郎
【軍未定】
（バッテリー）市川友也
【巡回】
（投手）久保康生
（打撃）矢野謙次
※２軍監督とファームバッテリーコーチ１人は決まり次第発表